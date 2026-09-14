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Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Strażacy walczą z żywiołem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (13:38)

Dwanaście zastępów straży pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku - informuje Państwowa Straż Pożarna. Wojsko przekazało także, że pożar wybuchł w jednym z remontowanych budynków. Wiadomo, że nikt nie został poszkodowany.

Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Strażacy walczą z żywiołem
Straż Pożarna - zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Zgłoszenie o pożarze na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku strażacy dostali po godz. 11 w poniedziałek. 

Rzeczniczka podlaskiej PSP ogn. Justyna Kłusewicz powiedziała, że na miejsce wysłano dziewięć strażackich zastępów, a przed godz. 13 na miejscu zastępów było dwanaście. 

Pożar wybuchł w budynku należącym do stacjonującego w jednostce 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Jak przekazał rzecznik tego oddziału Mariusz Braciszewski, budynek jest wyłączony z użytku, trwa tam remont. 

Dodał, że nie było zarządzonej ewakuacji, z przekazanych mu informacji wynika, że nikomu nic się nie stało.

Lokalne media ustaliły, że w pożarze nikt nie ucierpiał. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożar Białystok jednostka wojskowa
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