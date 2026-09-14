Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Strażacy walczą z żywiołem

Dwanaście zastępów straży pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku - informuje Państwowa Straż Pożarna. Wojsko przekazało także, że pożar wybuchł w jednym z remontowanych budynków. Wiadomo, że nikt nie został poszkodowany.
Zgłoszenie o pożarze na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku strażacy dostali po godz. 11 w poniedziałek.
Rzeczniczka podlaskiej PSP ogn. Justyna Kłusewicz powiedziała, że na miejsce wysłano dziewięć strażackich zastępów, a przed godz. 13 na miejscu zastępów było dwanaście.
Pożar wybuchł w budynku należącym do stacjonującego w jednostce 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Jak przekazał rzecznik tego oddziału Mariusz Braciszewski, budynek jest wyłączony z użytku, trwa tam remont.
Dodał, że nie było zarządzonej ewakuacji, z przekazanych mu informacji wynika, że nikomu nic się nie stało.
Lokalne media ustaliły, że w pożarze nikt nie ucierpiał.