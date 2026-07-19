Podlaskie nowe miasta. Zmiany w administracji terytorialnej

RMF24

Na Podlasiu nadchodzą zmiany w podziale administracyjnym. Jak wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA, od 1 stycznia 2027 r. trzy miejscowości w regionie zyskają status miasta.

Nowe miasta w woj. podlaskim

Szczegóły zmian dla mieszkańców Podlasia zostały opublikowane w rządowych dokumentach legislacyjnych. W ich myśl od nowego roku trzy miejscowości zyskają status miasta:

Bakałarzewo,

Filipów,

Mielnik.

Procedura nadania praw miejskich

Zmiana statusu administracyjnego wymaga spełnienia określonych wymagań. Pretendent do uzyskania praw miejskich musi posiadać m.in. właściwą infrastrukturę, centrum czy zwartą zabudowę. Nie mniej istotne są też względy historyczne – wiele miejscowości po latach odzyskuje utracone prawa miejskie.

Ważnym etapem całego procesu są konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy wyrażają zdanie o planowanych zmianach.

Do kogo należy decyzja ws. nadania statusu miasta?

Mimo że z reguły z inicjatywą występują lokalne społeczności czy miejscowe władze, decyzję o nadaniu praw miejskich podejmuje organ władzy centralnej – Rada Ministrów.

Właściwy akt prawny przygotowuje resort spraw wewnętrznych, a następnie rząd nadaje status miasta odpowiednim rozporządzeniem.