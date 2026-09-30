Podejrzany pakunek przy pociągu. Ewakuacja stacji, utrudnienia w Białymstoku

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Podejrzany pakunek został przymocowany do jednej z cystern pociągu towarowego w Białymstoku. Odkryli go funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei. Na miejscu operowali policjanci z oddziałów kontrterrorystycznych. W związku z akcją służb ewakuowano pracowników stacji benzynowej przy ul. Kopernika.

Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia w ruchu w części Białegostoku, związane z działaniami policyjnych pirotechników przy jednej z cystern na bocznicy kolejowej. W znalezionym tam pakunku nie było materiałów niebezpiecznych — podała policja.

W skład pociągu towarowego wchodzą 32 wagony.

Foliowy pakunek trzeba było sprawdzić pod kątem pirotechnicznym. Najpierw jednak wagon musiał zostać odczepiony od reszty składu.

Wiadomo, że pociąg przyjechał z Suwałk 25 września.

(Fot. KMP Białystok)

Utrudnienia w Białymstoku

W związku z akcją służb wystąpiły utrudnienia w centrum Białegostoku. Zawiadomiona policja zabezpieczyła to miejsce i jego okolicę.

