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Podejrzany pakunek przy pociągu. Ewakuacja stacji, utrudnienia w Białymstoku

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 30 września (13:23) Aktualizacja: Dzisiaj, 30 września (16:21)

Podejrzany pakunek został przymocowany do jednej z cystern pociągu towarowego w Białymstoku. Odkryli go funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei. Na miejscu operowali policjanci z oddziałów kontrterrorystycznych. W związku z akcją służb ewakuowano pracowników stacji benzynowej przy ul. Kopernika.

Podejrzany pakunek przy pociągu. Ewakuacja stacji, utrudnienia w Białymstoku
(Fot. KMP Białystok) /-

Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia w ruchu w części Białegostoku, związane z działaniami policyjnych pirotechników przy jednej z cystern na bocznicy kolejowej. W znalezionym tam pakunku nie było materiałów niebezpiecznych — podała policja.

W skład pociągu towarowego wchodzą 32 wagony.

Foliowy pakunek trzeba było sprawdzić pod kątem pirotechnicznym. Najpierw jednak wagon musiał zostać odczepiony od reszty składu. 

Wiadomo, że pociąg przyjechał z Suwałk 25 września. 

 

Utrudnienia w Białymstoku

W związku z akcją służb wystąpiły utrudnienia w centrum Białegostoku. Zawiadomiona policja zabezpieczyła to miejsce i jego okolicę. 
 


Źródło: RMF24
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