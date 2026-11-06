Pacjentka szpitala rozbiła kwiatomat i ukradła bukiet białych róż. Teraz grozi jej więzienie

RMF24

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Nietypowa kradzież w Choroszczy na Podlasiu. 35-letnia pacjentka miejscowego szpitala wybiła szybę w kwiatomacie i ukradła bukiet białych róż. Kobieta wróciła z kwiatami na oddział, gdzie szybko zwróciła uwagę personelu. Teraz grozi jej nawet 10 lat więzienia.

W Choroszczy (woj. podlaskie) doszło do niecodziennego incydentu. Policjanci otrzymali zgłoszenie od właścicielki kwiatomatu, która poinformowała, że ktoś wybił szybę w urządzeniu i ukradł bukiet białych róż.

Straty oszacowano na łączną kwotę 850 złotych.

Policja szybko ustaliła sprawczynię

Dzięki nagraniu z monitoringu funkcjonariusze szybko ustalili, kto stoi za kradzieżą. Okazało się, że sprawczynią jest 35-letnia pacjentka miejscowego szpitala. Kobieta opuściła placówkę, dokonała włamania, a następnie po północy wróciła na oddział z bukietem róż.

Personel szpitala natychmiast zauważył przyniesione kwiaty, ponieważ na terenie placówki obowiązuje zakaz wnoszenia roślin. Dodatkowo bukiet był cały w odłamkach szkła.

Skradziony bukiet już następnego dnia wrócił do właścicielki kwiatomatu – poinformowali policjanci.

35-latka usłyszała już zarzut kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.