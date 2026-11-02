Ostatni moment na zdobycie 300 zł na wypoczynek. Kto może skorzystać z Podlaskiego Czeku Turystycznego?

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Dzisiaj rusza kolejna tura Podlaskiego Czeku Turystycznego. Osoby planujące wypoczynek w tym regionie mogą liczyć na 300 zł dofinansowania na noclegi. Program ma wesprzeć branżę turystyczną i zachęcić do odwiedzania Podlasia także poza sezonem.

Dzisiaj osoby zainteresowane wypoczynkiem w Podlaskiem mają ostatnią szansę, aby ubiegać się o 300 zł dofinansowania do noclegów w tym regionie - poinformował samorząd województwa. To kolejna tura Podlaskiego Czeku Turystycznego.

Inicjatywa ma na celu wsparcie lokalnej branży turystycznej, która odczuwa skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią.

Wsparcie dla regionów przygranicznych

Podlaski Czek Turystyczny to projekt realizowany ze wsparciem 6 mln zł z budżetu państwa, przeznaczony dla województw przygranicznych: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Każda z regionalnych organizacji turystycznych otrzymała po 1,5 mln zł na realizację programu. Jak dotąd w Podlaskiem w dwóch poprzednich turach - wrześniowej i październikowej - wygenerowano łącznie ponad 12 tysięcy czeków.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z programu mogą korzystać m.in. seniorzy oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny, dla których przewidziano oddzielne pule środków.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykupienie minimum dwóch kolejnych noclegów w obiekcie uczestniczącym w programie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie podlaskiczekturystyczny.pl, a formularz zgłoszeniowy będzie aktywny w poniedziałek między godziną 11 a 12.

Nabory organizowane są co miesiąc, aby – jak podkreślają organizatorzy – zminimalizować ryzyko, że wygenerowane bony nie zostaną wykorzystane, jak zdarzało się w przypadku Podlaskiego Bonu Turystycznego.

Na cały projekt w regionie do końca listopada przeznaczono łącznie 3,4 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z budżetu państwa.