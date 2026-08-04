Nowy odcinek S19 już otwarty. Sprawdź, jak zmieni się podróż przez Podlasie

RMF24

Nowoczesna, bezpieczna i gotowa na nowe wyzwania – tak prezentuje się najnowszy odcinek drogi ekspresowej S19 Deniski-Haćki, który od wtorku jest już dostępny dla kierowców. Inwestycja o wartości 305 milionów złotych to kolejny krok w budowie kluczowego szlaku komunikacyjnego wschodniej Polski.

Kolejny fragment S19 oddany do użytku

We wtorek oficjalnie otwarto 6,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Deniski-Haćki w województwie podlaskim. To już czwarty zrealizowany fragment tej trasy w regionie.

Jak podkreślił podczas uroczystości Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, „razem z tym otwartym odcinkiem, dotychczas gotowe są 43 km S19 w Podlaskiem”.

Nowy odcinek został zbudowany przez firmę Unibep, a udostępniono go wraz z wcześniejszym, 3-kilometrowym fragmentem Haćki-Bielsk Podlaski Zachód, wybudowanym przez Budimex. W sumie w rejonie Bielska Podlaskiego kierowcy mają już do dyspozycji 27 km nowoczesnych dróg od węzła Deniski do Bociek.

Inwestycja na miarę XXI wieku

Nowo otwarty odcinek S19 to nie tylko wygoda dla kierowców, ale także bezpieczeństwo i troska o środowisko. Trasa zaczyna się na węźle Deniski i łączy się z oddanymi jesienią 2025 roku fragmentami Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód – Boćki.

Droga została przystosowana do obciążenia 11,5 t/oś, a na trasie powstały cztery mosty z przejściami dla zwierząt oraz cztery wiadukty.

Jak informuje GDDKiA, prace poza główną jezdnią – między innymi na Miejscach Obsługi Podróżnych – trwają i mają zakończyć się jesienią tego roku.

S19 – klucz do rozwoju regionu

Otwarcie nowego odcinka S19 to nie tylko ułatwienie dla kierowców, ale także szansa na dynamiczny rozwój Podlasia. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że rządowi zależy na tym, by „komunikować województwo podlaskie z sąsiednimi regionami i otwierać możliwości dla naszych podlaskim firm”.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie trasy.

Każdy kilometr nowoczesnej i bezpiecznej drogi w naszym regionie to przede wszystkim impuls do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego. To nowa jakość poruszania się po naszych podlaskich drogach - podkreślał.

Plany na przyszłość

To nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Jeszcze w 2026 roku GDDKiA planuje oddać kolejne odcinki S19: Krynice–Dobrzyniewo-Białystok Zachód (10,2 km), Boćki–Malewice (15,9 km) oraz Malewice–Chlebczyn (25 km).

Droga S19 to kluczowy szlak komunikacyjny, który docelowo połączy polsko-białoruską granicę w Kuźnicy z południową granicą kraju w Barwinku, prowadząc przez Białystok, Lublin i Rzeszów.

Całkowita długość trasy ma wynieść około 570 km.

