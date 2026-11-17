Do zdarzenia doszło w okolicach Hajnówki, na terenie jednego z najbardziej znanych kompleksów leśnych Europy – Puszczy Białowieskiej. Około roczny żubr, podczas wędrówki przez zalesiony teren, niefortunnie zaklinował się między dwoma rosnącymi blisko siebie brzozami. Zwierzę znalazło się w pułapce, z której nie potrafiło się wydostać.
Sytuację zauważył leśniczy, który natychmiast powiadomił swoich przełożonych oraz służby odpowiedzialne za ochronę przyrody. Na miejsce przybyli zarówno pracownicy nadleśnictwa, jak i specjaliści z Białowieskiego Parku Narodowego. Wspólnie opracowali plan bezpiecznego uwolnienia żubra.
Kluczowym etapem akcji okazało się ścięcie jednej z brzóz, pomiędzy którymi utknęło zwierzę. Trzeba było działać ostrożnie, tak aby nie narazić żubra na dodatkowy stres czy obrażenia.
Najważniejsze, że po usunięciu przeszkody młody żubr odzyskał wolność i natychmiast oddalił się w kierunku pobliskiego stada.
Ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej?
W polskiej części Puszczy Białowieskiej i na terenach przyległych doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności. To najwyższy wynik w historii, obejmujący stan populacji na koniec 2025 roku.