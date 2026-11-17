RMF24

W Puszczy Białowieskiej doszło do nietypowego zdarzenia z udziałem młodego żubra. Zwierzę utknęło pomiędzy dwoma brzozami i nie potrafiło wydostać się o własnych siłach. Dzięki szybkiej akcji leśników oraz pracowników parku narodowego udało się uratować cennego przedstawiciela tego zagrożonego gatunku.

Do zdarzenia doszło w okolicach Hajnówki, na terenie jednego z najbardziej znanych kompleksów leśnych Europy – Puszczy Białowieskiej. Około roczny żubr, podczas wędrówki przez zalesiony teren, niefortunnie zaklinował się między dwoma rosnącymi blisko siebie brzozami. Zwierzę znalazło się w pułapce, z której nie potrafiło się wydostać.

Sytuację zauważył leśniczy, który natychmiast powiadomił swoich przełożonych oraz służby odpowiedzialne za ochronę przyrody. Na miejsce przybyli zarówno pracownicy nadleśnictwa, jak i specjaliści z Białowieskiego Parku Narodowego. Wspólnie opracowali plan bezpiecznego uwolnienia żubra.

Kluczowym etapem akcji okazało się ścięcie jednej z brzóz, pomiędzy którymi utknęło zwierzę. Trzeba było działać ostrożnie, tak aby nie narazić żubra na dodatkowy stres czy obrażenia.

Najważniejsze, że po usunięciu przeszkody młody żubr odzyskał wolność i natychmiast oddalił się w kierunku pobliskiego stada.

Ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej?

W polskiej części Puszczy Białowieskiej i na terenach przyległych doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności. To najwyższy wynik w historii, obejmujący stan populacji na koniec 2025 roku.