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Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie w kierunku znieważenia zwłok, do którego miało dojść w suwalskim szpitalu. Pacjentka, która poroniła, dostała od jednej z pielęgniarek pojemnik z martwym płodem z poleceniem przechowywania go w domowej lodówce – informuje Polsat News. Sprawą zajął się też Rzecznik Praw Pacjenta oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Najgorsze - iść między ludźmi ze swoją tragedią”

Do tragicznego zdarzenia doszło w szpitalu w Suwałkach, do którego kobieta trafiła z powodu powikłań we wczesnej ciąży. Jak ustalił reporter Polsat News, kobieta była leczona farmakologicznie. Po dwóch dniach doszło do poronienia. Pacjentka zdecydowała się wypisać z placówki na żądanie. W domu zostawiła bowiem dwójkę dzieci, którymi musiała się opiekować.

Po przeprowadzonych badaniach lekarka wyraziła zgodę na wypis. Wtedy pielęgniarka przyniosła pacjentce przezroczysty pojemnik z martwym płodem.

Zapytałam, co ja mam z tym zrobić. Wtedy pielęgniarka powiedziała, że trzymać w lodówce, tak jak oni trzymają – relacjonuje kobieta w rozmowie z Polsat News.

Jednym z najbardziej traumatycznych momentów była konieczność przejścia przez zatłoczone szpitalne korytarze z pojemnikiem w rękach, w towarzystwie córki. Wtedy wyszłam ze szpitala, szłam korytarzami z córką i córka zakryła ten pojemnik bluzą. Ludzi tłum, szłyśmy z pierwszego piętra. To było najgorsze, iść między tymi ludźmi ze swoją historią, ze swoją tragedią – relacjonowała pacjentka.

„Kazałyście mi to ciało zabrać, mam je ze sobą”

Po powrocie do domu zastosowała się do poleceń pielęgniarki. Pojemnik z ciałem dziecka przez cały weekend pozostawał w domowej lodówce. Kobieta nie dostała bowiem z placówki niezbędnych dokumentów do zorganizowania pochówku. Do szpitala wróciła dopiero w poniedziałek.

Podczas ponownej wizyty w placówce kobieta otrzymała wypis oraz skierowanie na oddział po kartę zgonu. Wtedy dowiedziała się, że ciało dziecka mogło zostać odebrane bezpośrednio ze szpitala przez zakład pogrzebowy.

Powiedziano mi, że mogę już przysłać zakład pogrzebowy po ciało. Szczęka mi opadła. Powiedziałam, że kazałyście mi to ciało zabrać w sobotę, że mam je ze sobą – opowiadała Polsat News kobieta.

Według relacji pacjentki, jedna z pracownic szpitala zareagowała na tę informację złością i zaczęła używać wulgaryzmów, próbując ustalić, która pielęgniarka wydała polecenie zabrania szczątków do domu. Pacjentka nie znała jednak nazwiska tej osoby. Pogrzeb dziecka odbył się kilka dni później.

Adwokat kobiety zapowiedział wystąpienie przeciwko szpitalowi z roszczeniem o zadośćuczynienie.

„Jesteśmy przekonani, że doszło do złamania praw pacjenta”

O sprawie został powiadomiony Rzecznik Praw Pacjenta. Potwierdził, że w sprawie doszło do zaniedbania i naruszono prawa pacjentki, w tym jej prawo do poszanowania godności i intymności. To jest horror, jeżeli pacjentce każe się zabrać zmarłe dziecko do domu i przetrzymywać je w zamrażarce. To trudne do wytłumaczenia i do wyjaśnienia. Jesteśmy przekonani, że doszło do złamania praw pacjenta – mówi Konrad Madejczyk rzecznik prasowy w biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego wpłynęła skarga od kobiety. Biuro RPO zwróciło się o wyjaśnienia do szpitala, Rzecznika Praw Pacjenta i prokuratury.

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie w kierunku znieważenia zwłok. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.