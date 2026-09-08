RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kartoflomat podbija Podlasie. Zaskakujący pomysł 17-letniego rolnika

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (19:07)

17-latek z okolic Krynek na Podlasiu udowadnia, że innowacja w rolnictwie nie wymaga milionowych inwestycji ani skomplikowanej technologii. Wspólnie z ojcem zbudował kartoflomat – samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków, który podbił serca mieszkańców i turystów odwiedzających okolice Kruszynian. Pomysł? Prosty: worek ziemniaków, kartka z ceną, płatność gotówką lub BLIK-iem. Efekt? Sprzedaż idzie jak burza.

Kartoflomat podbija Podlasie. Zaskakujący pomysł 17-letniego rolnika
Zdjęcie ilustracyjne (fot. nednapa) /Shutterstock

Konstrukcja kartoflomatu nie przypomina nowoczesnych automatów vendingowych. To własnoręcznie wykonany wózek na dwóch kołach od WSK-i, z daszkiem i skrzynką na pieniądze. Każdy worek ziemniaków ma wyraźnie oznaczoną wagę i cenę. Klient wybiera produkt, wrzuca pieniądze do skrzynki lub płaci BLIK-iem i… gotowe! Całość opiera się na zaufaniu, które – jak pokazuje przykład Franciszka – wciąż ma się dobrze. 

Kradzieży jest mniej niż 1 procent – podkreśla młody rolnik Franciszek Perkowski w rozmowie z topagrar.pl.

Zobacz wpis na X

Sukces w turystycznej okolicy

Lokalizacja okazała się kluczem do sukcesu. Przez okolice Krynek, a zwłaszcza Kruszynian, przewijają się tłumy turystów spragnionych lokalnych smaków i kultury tatarskiej. To właśnie oni najczęściej korzystają z kartoflomatu. 

W weekendy, gdy jest ciepło, sprzedajemy naprawdę spore ilości ziemniaków – mówi w rozmowie z portalem Franciszek. Dzięki temu część plonów trafia bezpośrednio do konsumentów, omijając skupy i pośredników.

Prosta konstrukcja, wielka satysfakcja

Kartoflomat powstał z potrzeby i kreatywności. Do jego budowy wystarczyły dwa koła od starej WSK-i, trochę drewna i pomysł na samoobsługowy punkt sprzedaży. 

Franciszek, choć ma dopiero 17 lat, już teraz z pasją angażuje się w prowadzenie rodzinnego gospodarstwa. Dla niego rolnictwo to nie tylko praca, ale i kontynuacja rodzinnej tradycji. 

Kartoflomat stał się natomiast symbolem nowego podejścia młodego pokolenia do rolnictwa – łączenia tradycji z nowoczesnością i otwartości na potrzeby rynku.

Nowa jakość w sprzedaży bezpośredniej

Historia Franciszka pokazuje, że czasem wystarczy dobrze przyjrzeć się otoczeniu i postawić na prostotę. Kartoflomat to nie tylko sposób na sprzedaż ziemniaków, ale też dowód na to, że zaufanie i pomysłowość mogą przynieść wymierne efekty. 

Bezobsługowa sprzedaż, płatność BLIK-iem i minimalny poziom kradzieży – to przepis na sukces, który może zainspirować innych rolników w całej Polsce.


Źródło: RMF24
Tagi: wieś rolnictwo kartoflomat
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: