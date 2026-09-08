Kartoflomat podbija Podlasie. Zaskakujący pomysł 17-letniego rolnika

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17-latek z okolic Krynek na Podlasiu udowadnia, że innowacja w rolnictwie nie wymaga milionowych inwestycji ani skomplikowanej technologii. Wspólnie z ojcem zbudował kartoflomat – samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków, który podbił serca mieszkańców i turystów odwiedzających okolice Kruszynian. Pomysł? Prosty: worek ziemniaków, kartka z ceną, płatność gotówką lub BLIK-iem. Efekt? Sprzedaż idzie jak burza.

Konstrukcja kartoflomatu nie przypomina nowoczesnych automatów vendingowych. To własnoręcznie wykonany wózek na dwóch kołach od WSK-i, z daszkiem i skrzynką na pieniądze. Każdy worek ziemniaków ma wyraźnie oznaczoną wagę i cenę. Klient wybiera produkt, wrzuca pieniądze do skrzynki lub płaci BLIK-iem i… gotowe! Całość opiera się na zaufaniu, które – jak pokazuje przykład Franciszka – wciąż ma się dobrze.

Kradzieży jest mniej niż 1 procent – podkreśla młody rolnik Franciszek Perkowski w rozmowie z topagrar.pl.

Sukces w turystycznej okolicy

Lokalizacja okazała się kluczem do sukcesu. Przez okolice Krynek, a zwłaszcza Kruszynian, przewijają się tłumy turystów spragnionych lokalnych smaków i kultury tatarskiej. To właśnie oni najczęściej korzystają z kartoflomatu.

W weekendy, gdy jest ciepło, sprzedajemy naprawdę spore ilości ziemniaków – mówi w rozmowie z portalem Franciszek. Dzięki temu część plonów trafia bezpośrednio do konsumentów, omijając skupy i pośredników.

Prosta konstrukcja, wielka satysfakcja

Kartoflomat powstał z potrzeby i kreatywności. Do jego budowy wystarczyły dwa koła od starej WSK-i, trochę drewna i pomysł na samoobsługowy punkt sprzedaży.

Franciszek, choć ma dopiero 17 lat, już teraz z pasją angażuje się w prowadzenie rodzinnego gospodarstwa. Dla niego rolnictwo to nie tylko praca, ale i kontynuacja rodzinnej tradycji.

Kartoflomat stał się natomiast symbolem nowego podejścia młodego pokolenia do rolnictwa – łączenia tradycji z nowoczesnością i otwartości na potrzeby rynku.

Nowa jakość w sprzedaży bezpośredniej

Historia Franciszka pokazuje, że czasem wystarczy dobrze przyjrzeć się otoczeniu i postawić na prostotę. Kartoflomat to nie tylko sposób na sprzedaż ziemniaków, ale też dowód na to, że zaufanie i pomysłowość mogą przynieść wymierne efekty.

Bezobsługowa sprzedaż, płatność BLIK-iem i minimalny poziom kradzieży – to przepis na sukces, który może zainspirować innych rolników w całej Polsce.