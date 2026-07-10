Jedwabne 85 lat później. Uroczystości się rozpoczęły, skrajna prawica próbuje je zakłócić

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10 lipca 1941 roku, dokładnie 85 lat temu, w Jedwabnem na Podlasiu doszło do mordu na co najmniej 340 Żydach, którego – według ustaleń śledztwa IPN – z inspiracji Niemców dokonała grupa miejscowych Polaków. Większość ofiar pogromu została zamknięta w stodole i spalona żywcem. Dziś, jak co roku, odbywają się tam uroczystości ku czci ofiar. Na miejscu jest m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Kontrowersyjne i antysemickie plakaty rozstawiła Konfederacja Korony Polskiej i Ruch Obrony Granic.

85 lat temu, w 1941 roku, w Jedwabnem na Podlasiu doszło do pogromu - makabrycznej zbrodni na Żydach. IPN przyjął, że to polska ludność miała w tej zbrodni - jak to określono w dokumentach końcowych śledztwa - „rolę decydującą”, ale „można założyć”, że jej inspiratorami byli Niemcy. Co najmniej 300 osób „płci obojga, w różnym wieku” spalono żywcem w stodole, a co najmniej 40 innych zabito wcześniej w nieustalony sposób, gdy Żydów gromadzono na rynku.

Radosław Sikorski: Niech każdy naród zrobi swój rachunek sumienia

„Dziś rocznica mordu w Jedwabnem, jutro „krwawej niedzieli” podczas Rzezi Wołyńskiej. Niech każdy naród zrobi swój rachunek sumienia tak, aby zbrodnie przeszłości już nigdy się nie powtórzyły” - napisał minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, odpowiadając na słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Toma Rose'a, który zaznaczył, że makabra w Jedwabnem była w Polsce „wyjątkiem”.

Było wyjątkiem, a nie regułą w okupowanej Polsce, ponieważ większość Polaków była porządnymi, bogobojnymi ludźmi, którzy nie chcieli odstąpić od moralnych przykazań odróżniających dobro od zła - tak powiedział ambasador dziś, w 85. rocznicę brutalnego mordu Żydów w Jedwabnem, do którego doszło z inicjatywy Niemców, jednak - jak zaznacza IPN - sprawcami byli Polacy.

Pogrom w Jedwabnem. Rozpoczęły się uroczystości

Dzisiaj - jak co roku - modlitwę przy pomniku w Jedwabnem ku czci pomordowanych organizuje warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska. Obecni mają być duchowni innych wyznań. Na uroczystościach w Jedwabnem na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Krasickiego 3 obecny będzie m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Skrajnie prawicowe środowiska chcą zakłócić obchody rocznicy

Na miejscu osoby należące do Korony Konfederacji Polskiej Grzegorza Brauna rozstawili transparenty z antysemickimi hasłami oraz namioty Ruchu Obrony Granic.

Zdj. PAP, Michał Zieliński / PAP

Zdj. PAP, Michał Zieliński

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