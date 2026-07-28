Działki budowlane za pół ceny. Wyjątkowy program dla osób przed 40-tką

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Suwałki ruszają do walki z odpływem młodych mieszkańców i oferują działki budowlane za pół ceny. We wrześniu pod młotek trafią atrakcyjne parcele przy ulicy Zastawie. Z 50-procentowej bonifikaty skorzystają single i małżeństwa przed czterdziestką. Poznaj nowe zasady programu i dowiedz się, jak wziąć udział w licytacji.

Działki przy ulicy Zastawie. Wrześniowy przetarg w Suwałkach

Nowa pula pięciu działek budowlanych, które trafiły do oferty miasta, położona jest w rejonie ulicy Zastawie. Licytacje odbędą się już we wrześniu w Urzędzie Miejskim. Zainteresowani będą mogli ubiegać się o atrakcyjne parcele o powierzchni od około 800 do 1200 metrów kwadratowych. Ceny działek wahają się od 200 do 240 tysięcy złotych, a dzięki 50-procentowej bonifikacie, młodzi nabywcy zapłacą jedynie połowę tej kwoty.

Plan Suwałk na wyludnianie. Dlaczego miasto dopłaca do ziemi?

Władze Suwałk od blisko dwóch lat aktywnie wspierają młodych ludzi, którzy chcą związać swoją przyszłość z tym miastem. Do tej pory w ramach programu sprzedano już 43 działki w zachodniej części Suwałk. Celem jest nie tylko zatrzymanie dotychczasowych mieszkańców, lecz także przyciągnięcie osób z innych regionów Polski.

Jak podkreśla rzecznik prasowy prezydenta Suwałk, Kamil Sznel, program powstał w odpowiedzi na niepokojący trend odpływu młodych ludzi do większych miast.

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Kto kupi działkę za pół ceny? Limity wieku i kluczowe warunki

Z preferencyjnych warunków mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 40. roku życia, a także małżeństwa, w których przynajmniej jeden z małżonków mieści się w tym limicie wieku. Warunkiem jest także brak posiadania innej działki budowlanej na terenie miasta.

To jednak nie wszystko. Młodzi nabywcy zobowiązani są do wybudowania domu na zakupionej działce w ciągu sześciu lat od daty zakupu. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania, konieczny będzie zwrot bonifikaty. Podobna sytuacja nastąpi, jeśli działka zostanie sprzedana przed upływem dziesięciu lat od jej nabycia.

Nowe zasady zabezpieczenia bonifikaty. Urząd wprowadza zmiany

W ostatnim czasie władze Suwałk wprowadziły nowe zasady zabezpieczenia udzielanej bonifikaty. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta, nabywcy będą musieli zabezpieczyć bonifikatę poprzez hipotekę umowną, gwarancję lub poręczenie bankowe albo kaucję gotówkową.

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Nowe zasady zabezpieczenia bonifikaty to efekt sygnałów zgłaszanych przez osoby, które dotychczas nabyły działki. Program cały czas jest doskonalony, aby jak najlepiej odpowiadać na realne potrzeby młodych Suwalczan i zapewniać bezpieczeństwo obu stronom transakcji – poinformował prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz.

Szansa na własny dom i rozwój miasta

Program wsparcia młodych mieszkańców Suwałk cieszy się dużym zainteresowaniem. Samorząd liczy, że kolejne przetargi jeszcze bardziej zwiększą atrakcyjność miasta jako miejsca do życia i pracy.

Nabór chętnych na wrześniowe licytacje już się rozpoczął.