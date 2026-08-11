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Dwumiesięczna dziewczynka i list w oknie życia w Białymstoku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (15:53)

W oknie życia w Białymstoku znaleziono ok. dwumiesięczną dziewczynkę - potwierdziło tamtejsze Pogotowie Opiekuńcze. Przy dziecku znaleziono list z informacjami, był także wózek.

Dwumiesięczna dziewczynka i list w oknie życia w Białymstoku
Okno życia, fot. Szymon Pulcyn /PAP
  • Sygnał o otwarciu okna życia odebrał dyżurny wychowawca.
  • Przy dziecku pozostawiono list. Co było w nim napisane?
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Dziewczynka została znaleziona w poniedziałek. Jest zdrowa. Znaleziono przy niej list, informacje o imieniu dziecka, karmieniu oraz szczepieniach. 

Zostawiono także wózek - poinformowała PAP dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku Katarzyna Liedke-Charkiewicz.

Sygnał o tym, że okno życia zostało otwarte, odebrał z systemu zainstalowanego w tym oknie dyżurny wychowawca w placówce. Od razu zareagowano na ten sygnał i okazało się, że w oknie życia jest dziecko.

Katarzyna Liedke-Charkiewicz powiedziała, że w zostawionym przy dziecku liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia dziewczynki w oknie życia. Dodała, że zgodnie z procedurami powiadomiono policję, służby medyczne, dziecko przewieziono na badania do szpitala.

Okno życia w Białymstoku znajduje się przy Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Orlej. Działa tam od 2022 r. Wcześniej funkcjonowało przy ul. Słonimskiej, ale tamtejsza placówka opiekuńcza zmieniła lokalizację, dlatego okno życia również.

W grudniu 2023 r. w Podlaskiem, w Łomży ktoś zostawił dziewczynkę w tamtejszym oknie życia, które jest przy klasztorze Sióstr Benedyktynek. O sprawie informowano wtedy kilka miesięcy później.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Białystok okno życia
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