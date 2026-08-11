Dwumiesięczna dziewczynka i list w oknie życia w Białymstoku

Dziewczynka została znaleziona w poniedziałek. Jest zdrowa. Znaleziono przy niej list, informacje o imieniu dziecka, karmieniu oraz szczepieniach.
Zostawiono także wózek - poinformowała PAP dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku Katarzyna Liedke-Charkiewicz.
Sygnał o tym, że okno życia zostało otwarte, odebrał z systemu zainstalowanego w tym oknie dyżurny wychowawca w placówce. Od razu zareagowano na ten sygnał i okazało się, że w oknie życia jest dziecko.
Katarzyna Liedke-Charkiewicz powiedziała, że w zostawionym przy dziecku liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia dziewczynki w oknie życia. Dodała, że zgodnie z procedurami powiadomiono policję, służby medyczne, dziecko przewieziono na badania do szpitala.
Okno życia w Białymstoku znajduje się przy Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Orlej. Działa tam od 2022 r. Wcześniej funkcjonowało przy ul. Słonimskiej, ale tamtejsza placówka opiekuńcza zmieniła lokalizację, dlatego okno życia również.
W grudniu 2023 r. w Podlaskiem, w Łomży ktoś zostawił dziewczynkę w tamtejszym oknie życia, które jest przy klasztorze Sióstr Benedyktynek. O sprawie informowano wtedy kilka miesięcy później.