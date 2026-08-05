Brutalny atak w Białymstoku. Bił, szarpał i siłą przetrzymywał w mieszkaniu

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z białostockich szpitali. 38-letni mężczyzna, który wcześniej brutalnie pobił i więził w mieszkaniu swoją partnerkę, odnalazł ją na oddziale i ponownie zaatakował. Agresor trafił do aresztu na trzy miesiące. Za swoje czyny może spędzić za kratami nawet 25 lat.

Do tragicznych wydarzeń doszło w Białymstoku. 38-letni mężczyzna przez wiele godzin znęcał się nad swoją partnerką w mieszkaniu znajomego.

Wielokrotnie uderzał ją i szarpał za włosy. Gdy chciała uciec, uniemożliwiał jej wyjście z mieszkania. Kobieta była przetrzymywana do rana, a jej dramat zakończył się dopiero, gdy wykorzystała chwilę nieuwagi oprawcy i zdołała uciec.

Oprawca nie odpuszczał

Pobita kobieta trafiła do szpitala, gdzie myślała, że może czuć się bezpieczna. Niestety, jej koszmar się nie skończył.

38-latek odnalazł ją na oddziale i po raz kolejny wszczął awanturę, będąc pod wpływem alkoholu. To właśnie wtedy został zatrzymany przez funkcjonariuszy i przewieziony do policyjnego aresztu.

Mężczyzna usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, połączony z groźbami i spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu.

Awantura z udziałem Bąkiewicza. Śledztwo umorzone Śledztwo dotyczące awantury z udziałem Roberta Bąkiewicza podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu zostało umorzone – poinformowała Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. W marcu 2025 roku działacz wraz z grupą osób zakłócił obrady poświęcone planom…

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za swoje czyny mężczyzna może spędzić w więzieniu nawet 25 lat.

Policja apeluje o czujność

Policja przypomina, że każda forma przemocy powinna być natychmiast zgłaszana.

„Nie bądźmy obojętni na krzywdę innych – szybka reakcja może uratować komuś życie” – apelują funkcjonariusze.