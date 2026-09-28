1 października ruszy ważny program dla turystów. Do zdobycia 300 zł

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1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tys. zł z programu Podlaski Czek Turystyczny - poinformowały w poniedziałek w Białymstoku władze województwa podlaskiego.

Podlaski Czek Turystyczny - wszystko, co trzeba wiedzieć

Czeki z tej tury programu będzie można realizować od 2 do 31 października.



Wartość czeku to 300 zł na co najmniej dwa noclegi w jednym z obiektów zgłoszonych do programu - poinformowała Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dyrektor departamentu turystyki w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

W bazie jest ponad 400 obiektów, w których można realizować czek. Bony będzie można generować 1 października na stronie podlaskiczekturystyczny.pl.

Wsparcie dla branży blisko granicy z Białorusią

Podlaski Czek Turystyczny zastąpił od września wcześniejszy, autorski program samorządu województwa podlaskiego pod nazwą Podlaski Bon Turystyczny. Bon powstał w 2025 roku, aby wesprzeć branżę turystyczną w regionie, która ponosi skutki związane z sytuacją geopolityczną przy granicy z Białorusią. Chodziło też o pokazanie, że region jest bezpieczny, atrakcyjny turystycznie i warto go odwiedzać.

Czek jest obecnie wdrażany w czterech województwach we wschodniej Polsce:

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

lubelskim,

podkarpackim.



Wsparcie również dla seniorów

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Każda z regionalnych organizacji turystycznych w tych województwach dostaje z ministerstwa po 1,5 mln zł. Łącznie resort przeznaczył na ten cel 6 mln zł.

Ministerstwo dofinansowuje też pobyty turystyczne seniorów oraz osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. Czeki mogą też generować turyści nie tylko z tych grup. W październiku w Podlaskiem po 300 tys. zł przeznaczono dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a 200 tys. zł dla pozostałych turystów.

Władze województwa i PROT dodatkowo zachęcają usługodawców, by proponowali turystom dodatkowe promocje, ulgi jako kolejną zachętę do odwiedzania województwa. Znajdą się one na tworzonej stronie internetowej: czekappka.pl, która będzie uruchomiona w październiku. Nabór tych ofert rozpocznie się 2 października.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wyjaśnił, że w czekappce przedsiębiorcy mogą pokazać turystom korzystającym z czeku swoje miejsca, atrakcje, produkty, usługi, przyciągać odwiedzających i zarabiać pieniądze także poza głównym sezonem turystycznym.

Dyrektor biura PROT Marta Grzelak poinformowała, że przedsiębiorcy mogą zaoferować promocje, rabaty, ulgi czy dodatkowe usługi wedle własnego uznania. Dodała, że chodzi o to, aby turysta, który przyjedzie do regionu, miał do dyspozycji np. rabaty nie tylko na noclegi, ale też na zwiedzanie, transport czy wypożyczanie sprzętu w miejscu, w którym jest, albo do którego się dodatkowo przemieści.

PROT informowała wcześniej, że na wrzesień było wygenerowanych ok. 6,7 tys. czeków po 300 zł każdy. Wiadomo wstępnie, że turyści wykorzystali ponad 30 proc. takich czeków. Grzelak powiedziała, że goście czekają z realizacją czeku do końca, co może oznaczać, że nie zdążą go wykorzystać.

Połowę osób, które przyjechały we wrześniu do regionu z dofinansowaniem z czeku, stanowili seniorzy. Właśnie do seniorów województwo podlaskie kieruje nowy film promocyjny „Podróże nie mają wieku”. Do podróży po regionie zachęca małżeństwo seniorów, rowerzystów z Wrocławia - pan Andrzej i jego żona Teresa, którzy już odwiedzili rodzinne strony pana Andrzeja w Podlaskiem z wykorzystaniem dofinansowania noclegów.

We wrześniu na czeki przeznaczono 2 mln zł - po 800 tys. zł dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny i 400 tys. zł dla pozostałych turystów, czyli dorosłych mieszkańców Polski. Już wiadomo, że kwota w całości nie będzie wykorzystana. Pieniądze z czeków, które nie zostały zrealizowane, nie przepadają i przechodzą na kolejne miesiące.