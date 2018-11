Opóźnia się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo. Początkowo rywalizacja miała wystartować o 16:30, z powodu silnego wiatru została jednak przesunięta na 17:50 (polskiego czasu). Co więcej - jak donosi wysłannik RMF FM na zawody Wojciech Marczyk - organizatorzy zdecydowali, że przeprowadzona zostanie tylko jedna seria skoków. Wiatr daje się we znaki w Kuusamo już od piątku: z jego powodu zrezygnowano z przeprowadzenia kwalifikacji. Jeśli więc konkurs dojdzie do skutku, na belce startowej zobaczymy aż 65 zawodników, w tym 6 Polaków.

