​W piątek w Innsbrucku odbywa się trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Na Bergisel często dochodzi do kluczowych wydarzeń w perspektywie całej imprezy. W ostatnich latach na tym obiekcie nie brakowało również upadków.

Kamil Stoch / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Już w drugiej parze wystąpił Kamil Stoch. Skoczek pofrunął na 126,5 m, imponująco odpowiadając na próbę Clemensa Aignera, który wylądował na 119,5 m. Polak naturalnie pokonał Austriaka, a w dodatku dzięki wysokim notom za styl otrzymał notę 119,2 pkt (przy 98,1 pkt Aignera).

W czwartej parze na belce usiał drugi z Polaków Jakub Wolny, który skakał przy słabszym wietrze z przodu (116,5 m; 99,4 pkt). Lepszy okazał się Bułgar Władimir Zografski, osiągając dokładnie punkt konstrukcyjny skoczni (120 m; 103,6 pkt) i pokonał Polaka w bezpośredniej rywalizacji.

Koszmarnie spisał się Piotr Żyła, oddając fatalny skok na 113,5 pkt. Tym samym Polak pożegnał się z rywalizacją na Bergisel.

W dziewiątej parze wysoko nad zeskokiem leciał Stefan Hula, ale to nie przełożyło się na odległość (120 m;, 100,8 pkt). W podobnym miejscu lądował Antti Aalto, ale dokładny pomiar wskazał, że Fin osiągnął trzy metry mniej i to Polak wszedł do serii finałowej.

Faworyci

Największe szanse na zwycięstwo mają Ryoyu Kobayashi i Markus Eisenbichler, których dzieli 2,3 pkt. Faworytem jest Japończyk, w tym sezonie wygrał już sześć z dziewięciu konkursów Pucharu Świata. Najlepszy był także w czwartkowych kwalifikacjach.

Jest w świetnej formie, zarówno fizycznej jak i mentalnej. Zwycięstwo Ryoyu w Innsbrucku i potem w Bischofshofen jest bardzo prawdopodobne. Na jego korzyść przemawia też to, że nie widać kogoś, kto mógłby go pokonać. On, nawet jak popełni jakiś błąd, to i tak ma taki zapas, że osiąga świetny wynik. Inni za swoje błędy muszą zapłacić - powiedział Adam Małysz, triumfator TCS z 2001 roku, a obecnie dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.

Eisenbichlerowi Bergisel dała się we znaki już w kwalifikacjach. Niemiec był dopiero 32.

Trzeci w TCS, ze stratą 22,9 pkt do lidera, jest Dawid Kubacki. On był w czwartek siódmy. Z dalszych lokat podium turnieju atakować będą szósty Stoch i ósmy Piotr Żyła, w kwalifikacjach zajęli 24. i 31. miejsce, ale trener Stefan Horngacher zwracał uwagę na niekorzystne warunki wietrzne, szczególnie przy próbie trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Zdaniem Małysza choć Kobayashi jest faworytem, to nic w tej imprezie nie jest jeszcze przesądzone.

Pierwsza seria wystartowała o godzinie 14.

Opracowanie: