Sześciu polskich skoczków rywalizuje w kwalifikacjach o miejsce w konkursie Pucharu Świata w fińskim Kuusamo! Wiele wskazuje na to, że zawody uda się przeprowadzić bez większych komplikacji: wiatr, który od piątku rozdawał karty na skoczni Rukatunturi, dzisiaj wydaje się bardziej łaskawy. Rywalizacja będzie trzecim konkursem indywidualnym w sezonie 2018/19. W poprzednim, przypomnijmy, biało-czerwoni uzyskali doskonałe wyniki: Kamil Stoch był drugi, Piotr Żyła trzeci!

Piotr Żyła podczas sobotniego konkursu Pucharu Świata w Kuusamo / Grzegorz Momot / PAP

Poza wspomnianymi Stochem i Żyłą w polskiej kadrze na zawody w Finlandii znaleźli się również Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Stefan Hula.

W sobotę dwóch Polaków na podium!

Stoch poszybował w sobotnim konkursie na odległość 140,5 m, Żyła wylądował cztery i pół metra bliżej.





Zadowolony mógł być ze swojego występu również Jakub Wolny, który skoczył 132,5 m i zakończył rywalizację na 11. miejscu - najlepszym w karierze. Stefan Hula wylądował metr dalej, ale uplasował się na 20. pozycji.

Zupełnie nieudany start zaliczyli natomiast w sobotę Dawid Kubacki i Maciej Kot. Kubacki po skoku na odległość 120 m zajął 35. lokatę, Kot zaś uzyskał zaledwie 106 m i był 53.

Zawody wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który skoczył 138,5 m.

Tradycyjnie rządził wiatr

Skoczkowie rywalizowali w niełatwych warunkach, samo przeprowadzenie konkursu również zresztą długo stało pod znakiem zapytania. Wszystko przez silny wiatr, który na skoczni Rukatunturi nie jest zaskoczeniem.

Najpierw organizatorzy kilkukrotnie przesuwali kwalifikacje do sobotniego konkursu, później całkowicie z nich zrezygnowali. Opóźniały się również same zawody. Co więcej, z powodu problemów z wiatrem już przed startem rywalizacji podjęto decyzję, że przeprowadzona zostanie tylko jedna seria skoków.