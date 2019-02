Niedzielny konkurs indywidualny zakończy trzydniową rywalizację skoczków w niemieckim Willingen. W piątek Polacy wygrali konkurs drużynowy, w sobotę cieszyliśmy się z drugiego miejsca Kamila Stocha. Jak tym razem spiszą się nasi reprezentanci? Dowiemy się już wkrótce.

Kamil Stoch jest czwarty w zestawieniu "Willingen Five" / ULRICH HUFNAGEL / PAP

Za nami pierwsza próba Jakuba Wolnego. Skoczek zanotował 137 m.









Wyniki dwóch serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich zadecydują, który z zawodników zwycięży w drugiej edycji Willingen Five i zdobędzie główną nagrodę - czek na 25 tysięcy euro. Rok temu triumfował Kamil Stoch.

W tym roku liderem po trzech piątych turnieju jest Karl Geiger, który zwyciężył w sobotę. Tego dnia Niemiec oddał najdłuższy skok - 150,5, tylko o półtora metra krócej od rekordu skoczni należącego do Fina Janne Ahonena. Ten wynoszący 152 m został ustanowiony w 2005 roku po modernizacji obiektu, wcześniej przez cztery lata wynosił 151,5 m i należał do Adama Małysza.



Reprezentant gospodarzy o 1,9 pkt wyprzedza prowadzącego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Trzeci jest Piotr Żyła ze stratą 6,4 pkt, a czwarty Stoch, który do lidera traci 10,1 pkt.