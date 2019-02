Loty w Oberstdorfie. Czterech polskich skoczków narciarskich awansowało do trzeciego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Oberstdorfie. W kwalifikacjach najlepiej z nich zaprezentował się Kamil Stoch, który był drugi. Wygrał Austriak Stefan Kraft.

Kamil Stoch zajął drugie miejsce w kwalifikacjach / Daniel Kopatsch / PAP/EPA

Już od początku kwalifikacji organizatorzy walczyli z trudnymi warunkami. Wiał silny wiatr, opady śniegu były intensywne. Kwalifikacje zaczynały się z 17. belki startowej, a kończyły z 13. Stoch z 15. belki uzyskał 221 m, a Kraft mimo skróconego rozbiegu o dwa stopnie skoczył tylko metr bliżej. Wynik czwartego Dawida Kubackiego to 219 m, ósmego Piotra Żyły 208, a 12. Jakuba Wolnego 213 m.



Kwalifikacji ponownie nie przebrnęli 47. Paweł Wąsek - 171 m i 51. Stefan Hula - 163,5.

Konkurs lotów w Oberstdorfie rozpoczął się punktualnie, ale został przerwany po zaledwie pięciu skokach. Powodem przerwania zawodów jest silny wiatr i intensywne opady śniegu. Zawody ruszyły ok. 16.40, ale pytania o to, czy kontynuowanie konkursu jest bezpieczne dla skoczków znów się pojawiły, gdy Tomas Vancura nie zdołał poprawnie wylądować i doznał bolesnego upadku. Zdecydowano, że rywalizacja będzie kontynuowana.



Weekendowe loty w Oberstdorfie

Dwa pierwsze konkursy, rozegrane w piątek i sobotę, nie były do końca udane dla ekipy trenera Stefana Horngachera. W pierwszym drugi był Dawid Kubacki, ale o pechu mogli mówić czwarty Piotr Żyła i piąty Kamil Stoch. Obaj trafili w serii finałowej na niekorzystne warunki wietrzne i choć po pierwszej byli na czele, swoich pozycji nie zdołali utrzymać. Konkurs niespodziewanie wygrał 19-letni Słoweniec Timi Zajc, który odniósł pierwsze w karierze pucharowe zwycięstwo.

W sobotę na podium nie było Polaków, zawody wygrał lider klasyfikacji generalnej PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi. Piotr Żyła, drugi po pierwszej serii, ostatecznie był czwarty, a Kamil Stoch szósty. Trzykrotny mistrz olimpijski przyznał, że pierwszy sobotni skok nie był dobry.Innym też się należy miejsce na podium. Zrobiłem, co mogłem, starczyło na szóste miejsce - powiedział reporterowi TVP.



Po zwycięstwie Japończyk umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. O 470 punktów wyprzedza Austriaka Stefana Krafta, a trzeci Stoch traci już 522.



Dziś do rywalizacji ponownie przystąpi sześciu Polaków. Obok Żyły, Stocha i Kubackiego będą to także Jakub Wolny, Stefan Hula i Paweł Wąsek.