Prokuratura Krajowa i Prokuratura Generalna Ukrainy ustalają warunki współpracy śledczych z obu państw w wyjaśnianiu okoliczności eksplozji rakiety w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Prokurator Krajowy Dariusz Barski rozmawiał już o tym z przedstawicielami ukraińskiej prokuratury.

Miejsce uderzenia pocisku w Przewodowie / Jakub Szymczuk/KPRM / PAP

Nasi śledczy podkreślają, że wyjaśnianie tragedii w Przewodowie odbywa się w ramach własnego, polskiego postępowania. Nie ma na tym etapie mowy o wspólnym zespole śledczym.

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, nie jest wykluczone dzielenie się pewnymi materiałami z Ukraińcami. Liczymy na pełną współpracę w przekazywaniu przez Ukrainę materiałów, o które poprosimy. Sami jesteśmy gotowi udostępniać im akta, jeśli uznamy, że będzie to bez szkody dla śledztwa.

Celem naszych prokuratorów jest między innymi uniknięcie czasochłonnych procedur stosowanych we wnioskach o pomoc prawną. Z informacji dziennikarza RMF FM wynika też, że trwają uzgodnienia w sprawie możliwości i warunków wyjazdu polskich śledczych na Ukrainę, którzy mieliby zbierać dowody dotyczące okoliczności upadku rakiety na polskim terytorium.

Wstępne ustalenia ws. wybuchu

Do eksplozji w Przewodowie na Lubelszczyźnie doszło 15 listopada po południu. W pobliżu suszarni zbóż spadła rakieta. Zginęło dwóch mężczyzn.

Wtorek to był dzień, gdy Rosjanie przeprowadzili masowy atak rakietowy na Ukrainę. Wystrzelili około 100 pocisków. Początkowo podejrzewano, że to właśnie rosyjski pocisk spadł na Przewodów, jednak według wstępnych ustaleń polskich i amerykańskich, to najprawdopodobniej rakieta ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej.

Z tą wersją nie chce się zgodzić Kijów. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksij Daniłow przekonywał, że posiada dowody na "rosyjski ślad" ataku, a prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, iż jest przekonany, że była to rakieta armii Federacji Rosyjskiej.