"Teoria zakładająca wybuch paliwa jest niemożliwa, ponieważ w pocisku funkcjonuje specjalny flegmatyzator powodujący, że paliwo pali się wolno" - stwierdził prof. Jan Pietrasieński, specjalista od cyfrowego przetwarzania sygnałów przeciwlotniczych zestawów rakietowych z Wojskowej Akademii Technicznej. W Radiu RMF24 przybliżył system działania takiej rakiety.

Patrol policji w Przewodowie / Wojtek Jargiło / PAP

Do wybuchu w Przewodowie w woj. lubelskim doszło we wtorek, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni we wsi Przewodów, leżącej blisko granicy z Ukrainą, spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej; doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

Prof. Pietrasieński (WAT) o Przewodowie: W wyniku usterki nie doszło do samozniszczenia rakiety

Profesor Jan Pietrasieński zaczął od wyjaśnienia, w jaki sposób może być naprowadzana rakieta S-300 w wersji ziemia-ziemia stosowanej przez Rosjan.

Po starcie rakieta jest przechwycona przez stację naprowadzania rakiet i sterujemy takim dowódczym systemem. Okresowo stacja kontroluje, gdzie jest rakieta i w rejon celu wprowadza pocisk. Pocisk się oddala dwa kilometry na sekundę od stacji i po zbliżeniu się do celu w granicach 20-30 kilometrów włączają się głowice samonaprowadzające na pokładzie pocisku. Jeżeli głowica przechwyci cel, przesyła informację o śledzonym celu na ziemi. I na ziemi poprawiane są wskazania celu, żeby rakieta jak najlepiej wykonała zadania - tłumaczył gość Radia RMF24.



Według profesora najprawdopodobniejszym scenariuszem tragicznego zdarzenia w Polsce był wybuch głowicy. Teoria zakładająca wybuch paliwa zdaniem Jana Pietrasieńskiego jest niemożliwa, ponieważ w pocisku funkcjonuje specjalny flegmatyzator powodujący, że paliwo pali się wolno. Głowica natomiast w sposób natychmiastowy ulega samolikwidacji przy uderzeniu czy przy ziemi - przyznał gość Radia RMF24.



Jak zauważył Michał Zieliński pojawiają się głosy o zbieżności współrzędnych miejsca uderzenia rakiety w Polsce z długością geograficzną z zakładami lotniczymi we Lwowie i szerokością geograficzną z hangarem zakładów Antonowa w Kijowie. Zdaniem profesora przytoczona teoria jest kwestią przypadku. W systemach rakietowych naprowadzanie odbywa się nie według współrzędnych, a według charakterystyki antenowej zestawu rakietowego - zaznaczył ekspert.



