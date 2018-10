Krystyna Danilecka-Wojewódzka, obecna wiceprezydent Słupska, została wybrana na prezydenta miasta w I turze wyborów samorządowych; uzyskała 53,19 proc. głosów - podała oficjalnie we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza. ​KWW K. Danileckiej-Wojewódzkiej i R. Biedronia ma 9 na 21 mandatów w Radzie Miejskiej Słupska (Pomorskie) - podała we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza. Biedroń został radnym.

65-letnia Danilecka-Wojewódzka nie należy do żadnej partii. W wyborach startowała z komitetu wyborczego utworzonego wspólnie z Robertem Biedroniem, obecnym prezydentem Słupska.



Pozostali kandydaci na prezydenta Słupska uzyskali następujące wyniki: Anna Mrowińska (PiS) - 22,55 proc. głosów, Beata Chrzanowska (Koalicja Obywatelska) - 17,53 proc., Mirosław Betkowski (KW SPO) - 4,74 proc., Rafał Kobus (KKW SLD lewica Razem) - 2 proc.



Danilecka-Wojewódzka ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W 1977 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w I LO w Słupsku. Przez kilka lat łączyła ją z funkcją rzecznika prasowego prezydenta Słupska oraz pracą w wydziale kultury w Urzędzie Wojewódzkim.

W 1993 r. została wicedyrektorką I LO w Słupsku, a cztery lata później - dyrektorką. To stanowisko zajmowała do 2006 r. Potem była wiceprezesem firmy transportowej.



Danilecka-Wojewódzka była słupską radną pięciu kadencji, wiceprzewodniczącą rady, przewodniczącą komisji kultury oraz komisji edukacji. W 2014 r., przed wygaśnięciem kadencji samorządowej, zrezygnowała z mandatu radnej.



W kadencji 2014-2018, gdy prezydenturę Słupska objął Robert Biedroń, została wiceprezydentką, odpowiadającą za koordynowanie działaniami w zakresie edukacji, kultury i sportu, zdrowia i opieki społecznej, polityki mieszkaniowej i remontów dróg.



Biedroń, rezygnując ze starań o reelekcję, swoje poparcie przekazał Danileckiej-Wojewódzkiej, z którą utworzył komitet wyborczy wyborców.



Największą pasją Danileckiej-Wojewódzkiej jest Słupsk. Jest na niemal każdym spektaklu czy innym wydarzeniu kulturalnym organizowanym w mieście. Lubi dobrą książkę i psy labradory.

Biedroń został radnym, komitet jego i Danileckiej-Wojewódzkiej ma najwięcej mandatów w radzie miasta

Oprócz KWW K. Danileckiej-Wojewódzkiej i R. Biedronia do rady weszli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PiS.



KWW K. Danileckiej-Wojewódzkiej i R. Biedronia zdobył 34,13 proc. głosów, co dało mu 9 mandatów. PiS poparło 26,36 proc. wyborców (7 mandatów), Koalicja Obywatelska zdobyła 25,67 proc. głosów (7 mandatów).



Ustępujący prezydent Słupska Robert Biedroń został radnym. Zdobył największa liczbę głosów - 2781.



Do rady nie weszły komitety: KW Słupskie Porozumienie Obywatelskie (7,75 proc.), KKW SLD Lewica Razem (5,26 proc.), KWW Zjednoczona Prawica dla Słupska (0,83 proc. ).



Frekwencja wyniosła 47,98 proc.



Na koniec kadencji 2014-2018 w słupskiej radzie PO miała 9 mandatów, PiS - 5, Słupskie Porozumienie Obywatelskie - 5, KWW Roberta Biedronia -3. Dwa mandaty należały do radnych niezrzeszonych.

