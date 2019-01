Donald Tusk w mocnych słowach skomentował odrzucenie przez brytyjską Izbę Gmin projektu umowy ws. warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. "Jeśli porozumienie jest niemożliwe, a nikt nie chce braku porozumienia, to kto będzie miał wreszcie odwagę powiedzieć, jakie jest jedyne pozytywne rozwiązanie?"- napisał szef Rady Europejskiej na Twitterze.

Donald Tusk / Dursun Aydemir/Anadolu Agency/abacapress.com / PAP/Abaca

Izba Gmin zagłosowała we wtorkowy wieczór przeciwko proponowanej przez rząd Theresy May, wynegocjowanej wcześniej z Brukselą, umowie brexitowej: przeciwko projektowi było 432 posłów, poparło go zaledwie 202.

To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

Teraz Theresa May będzie musiała przedstawić plany dot. następnych kroków: musi zrobić to w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, a więc najpóźniej w poniedziałek. Najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w brytyjskim parlamencie po uzyskaniu ze strony Unii Europejskiej dalszych zapewnień politycznych, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty lub nawet wyjście z Unii bez umowy, organizacja drugiego referendum ws. Brexitu lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Komentarze po głosowaniu ws. Brexitu. "Czas się kończy" >>>>