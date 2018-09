Brett Kavanaugh, nominowany na sędziego Sądu Najwyższego, sędzia federalny Sądu Apelacyjnego w okręgu stołecznym, nazwał "hańbą narodową" dochodzenie ws. molestowania seksualnego, jakiego miał się dopuścić, podjęte przez senacką komisję sprawiedliwości. W emocjonalnym wystąpieniu przed członkami komisji w czwartek sędzia Kavanaugh skrytykował tryb zatwierdzania jego nominacji.

Brett Kavanaugh, nominowany na sędziego Sądu Najwyższego / OM WILLIAMS / POOL / PAP/EPA

Konstytucja powierza Senatowi ważną rolę w procesie zatwierdzania nominacji. Wy zastąpiliście tę polegającą na +doradzaniu i akceptowaniu+ rolę, prześwietlaniem i niszczeniem (kandydata) - powiedział.



Podczas czwartkowego posiedzenia, transmitowanego bezpośrednio przez wszystkie sieci telewizyjne o zasięgu ogólnokrajowym i Internet, Kavanaugh łamiącym się głosem dowodził, że zarzuty ws. molestowania seksualnego, jakie wysunęła przeciw niemu Christine Ford i związane z tym dochodzenie senackiej komisji wymiaru sprawiedliwości, jest czymś w rodzaju "politycznego zamachu na jego życie", który "całkowicie i na zawsze nadszarpnął jego dobre imię oraz reputację".



Tę nieposzlakowaną do tej pory opinię - przypomniał Kavanaugh - zawdzięcza on swej ponad 20-letniej służbie krajowi na kluczowych stanowiskach w sądownictwie federalnym, pracy w charakterze wykładowcy na renomowanych uczelniach takich, jak Uniwersytet w Yale czy Uniwersytet Harvarda i działalności filantropijnej.



Kavanaugh, który przedstawia siebie jako głęboko wierzącego katolika, zeznając pod przysięgą, kategorycznie i z oburzeniem odrzucił zarzuty Christine Ford, obecnie doktor psychologii i wykładowczyni na jednej z uczelni w Kalifornii, jakoby przed 36 laty, jako 17-latek napastował ją seksualnie.



Kończąc swą przemowę przed członkami senackiej komisji sprawiedliwości, sędzia Kavanaugh powołał się "na Najwyższego Boga jako świadka jego prawdomówności".



W niewinność Bretta Kavanaugha wierzy też prezydent Donald Trump, który po wystąpieniu sędziego przed senatorami napisał na Twitterze, że świadectwo, jakie dał Kavanaugh "było pełne mocy, uczciwe i skupiające na sobie uwagę".



Sędzia Kavanaugh unaocznił Ameryce powody, dla których go nominowałem (...) Senat musi teraz zagłosować - zakończył swój wpis Trump, który jeszcze kilka dni temu miał się podobno zastanawiać czy nie wycofać się z poparcia dla sędziego.

Molestowanie pod Waszyngtonem

O napastowaniu, jakie miał się dopuścić Kavanaugh Christine Ford poinformowała w poufnym liście do senator Dianne Feinstein, najwyższej rangą przedstawicielki Partii Demokratycznej w komisji wymiaru sprawiedliwości Senatu.



Następnie uczyniła to publicznie - w wywiadzie dla dziennika "The Washington Post" udzielonym 16 września, w którym oskarżyła Kavanaugha o to, że latem 1982 roku rzucił się na nią podczas imprezy w prywatnym domu pod Waszyngtonem, starając się zerwać z niej ubranie, a kiedy próbowała wołać o pomoc, zatkał jej dłonią usta. Ford twierdzi, że gdyby napastnik nie był tak bardzo pijany, jak był, zostałaby zgwałcona.



Psycholożka utrzymuje, że o incydencie nie wspominała aż do roku 2012, kiedy to po raz pierwszy opowiedziała o swojej traumie podczas terapii małżeńskiej.



Zarzuty dr Ford zostały ujawnione dwa dni po zakończeniu serii przesłuchań w senackiej komisji wymiaru sprawiedliwości. Wtedy też zapoznał się z nimi Brett Kavanaugh.



Dr Christine Ford, która zeznawała pod przysięgą podczas czwartkowego posiedzenia komisji podtrzymała je w całej rozciągłości.



"Jestem pewna w stu procentach"