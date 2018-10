16 dla PiS, 9 dla Koalicji Obywatelskiej oraz 5 dla Polskiego Stronnictwa Ludowego - to podział mandatów w wyborach sejmiku województwa podlaskiego. Wynik oznacza samodzielną większość dla Prawa i Sprawiedliwości.

Podlaskie: PiS uzyskało samodzielną większość w sejmiku województwa / Wojciech Pacewicz / PAP

Próg wyborczy przekroczyły cztery komitety wyborcze: PiS zdobył 41,64 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 24,14 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe 15,66 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc.



Podlaskie podzielone było na cztery okręgi wyborcze. W pierwszym (miasto Białystok) Koalicja Obywatelska zdobyła 4, zaś PiS 3 mandaty; w drugim (obejmującym powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, sokólski, moniecki i miasto Suwałki) PiS zdobył 4 mandaty, zaś po 2 Koalicja Obywatelska i PSL; w trzecim (powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski i miasto Łomża) PiS zdobył 4 mandaty, a Koalicja Obywatelska i ludowcy po jednym; w ostatnim okręgu (powiaty: bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki, hajnowski i białostocki) PiS uzyskał 5 mandatów, a Koalicja Obywatelska i PSL po 2.



Progu wyborczego nie przekroczyły komitety: Bezpartyjni Samorządowcy (1,2 proc.), Partia Zieloni (0,44 proc.), SLD Lewica Razem (4,78 proc.), Partia Razem (1,24 proc.), Ruch Narodowy RP (1,36 proc.), Wolność w Samorządzie (1,04 proc.), Wolni i Solidarni (0,77 proc.) oraz Spoza Sitwy (1,84 proc.).



Frekwencja wyborcza wyniosła 53,06 proc.



W 2014 roku w wyborach do 30-osobowego podlaskiego sejmiku również zwyciężyło PiS, ale nie zdołało wówczas uzyskać większości i było w opozycji do rządów koalicji stworzonej przez PSL i Platformę Obywatelską. PiS uzyskało wówczas 12 mandatów, PSL - 9, PO - 8 mandatów, a ostatni przypadł komitetowi SLD Lewica Razem.



Była to druga kadencja koalicji PO-PSL w sejmiku województwa podlaskiego. Sprawowała ona bowiem władzę również po wyborach samorządowych w 2010 roku, gdy PO i PiS zdobyły po 11 mandatów, PSL miało ich 5 zaś SLD - 3.