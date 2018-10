​Bez subwencji z budżetu państwa, bez sprzyjających mediów zaliczyliśmy ten sprawdzian jakim są wybory samorządowe - ocenił wyniki ruchu Kukiz'15 jego lider Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz głosuje w wyborach / Krzysztof Świderski / PAP

Z sondażu late poll opublikowanego przez Ipsos wynika, że wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskało 33 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 26,7 proc., PSL - 13,6 proc., SLD - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc, a Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc.

Pozostałe ugrupowania startujące w wyborach do sejmików w całej Polsce znalazły się poniżej progu wyborczego: Wolność w Samorządzie i Partia Razem uzyskały po 1,5 proc. poparcia, Ruch Narodowy - 1,3 proc., a partia Zieloni - 1,1 proc. głosów. Na inne komitety - podał Ipsos - głosowało 3 proc. badanych.



Frekwencja według tego badania wyniosła 53,4 proc.



W rozmowie z PAP o wynikach swojego ugrupowania Paweł Kukiz przyznał, że "ważne jest to, że bez subwencji z budżetu państwa, bez sprzyjających mediów zaliczyliśmy ten sprawdzian jakim są wybory samorządowe". Partie polityczne miały setki milionów złotych, miały swoje media, swoje tradycje od 1989 roku - dodał, wskazując dysproporcję w sytuacji Kukiz`15 i partii o dłuższej historii na scenie politycznej.



Jak podkreślił, wiele większych partii w historii wyborów samorządowych miało problem z zarejestrowaniem swoich list, a jego ruchowi, który istnieje od niedawna udało się to osiągnąć.



Kukiz odniósł się również do najlepszego wyniku kandydata Kukiz'15 na prezydenta - posła Wojciecha Bakuna, który w Przemyślu w pierwszej turze zdobył 41,83 proc. poparcia i w drugiej turze zmierzy się z kandydatem PiS Januszem Hamryszczakiem (26,12 proc.). Zawsze było moim marzeniem "zdobyć" jedno miasto, żeby pokazać jak powinno wyglądać miasto zarządzane obywatelsko - powiedział.



Jak dodał, jeśli Bakun wygra w Przemyślu, to będzie mógł realizować postulaty ruchu m.in. coroczne referenda dot. wydatków z budżetu miasta.



Kukiz podkreślił, że oprócz wyniku ruchu Kukiz'15 w wyborach samorządowych cieszy go także dobry wynik innego bezpartyjnego komitetu - Bezpartyjnych Samorządowców.

