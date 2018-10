W niedzielę o godz. 7 rano rozpocznie się głosowanie w wyborach samorządowych. Wybranych zostanie blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Głosy będzie można oddawać do godz. 21.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty. Na każdej z kart do głosowania można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.



Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Po wypełnieniu kart wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej; nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

Na niedzielę Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała cztery konferencje. Pierwsza dotyczyć będzie rozpoczęcia głosowania, ostatnia - zakończenia i zamknięcia lokali wyborczych. Podczas konferencji Komisja będzie też informować o ewentualnych incydentach. W ciągu dnia PKW poda również informacje o frekwencji zgodnie ze stanem na godz. 12 i na godz. 17.



Cisza wyborcza potrwa do końca głosowania w niedzielę. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje też w internecie.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Po zamknięciu lokali wyborczych w RMF FM i RMF24 rozpocznie się wieczór wyborczy.

Nasz dziennikarz Marcin Zaborski zaprosił do studia trzech politologów Ewę Marciniak z UW, Mikołaja Cześnika z SWPS oraz Marcina Roszkowskiego z SGH, którzy na bieżąco będą komentować sondażowe wyniki wyborów samorządowych.

Tuż po 21, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych - na antenie RMF FM i na RMF 24- przedstawimy sondażowe wyniki głosowania, oparte na badaniu exit poll zrealizowanym przez instytut Ipsos dla TVP. Poinformujemy Was, jaka była frekwencja, kto będzie rządził w sejmikach, gdzie wybory na prezydentów rozstrzygnie druga tura.

