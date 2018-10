Przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi uważajcie na obietnice składane przez kandydatów. Wielu z nich obiecuje rzeczy, na które nie będzie miało wpływu. Do urn pójdziemy już w najbliższą niedzielę. Warto wiedzieć, na które obietnice nie dać się nabrać.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Wielu kandydatów w nadchodzących wyborach obiecuje nam budowy autostrad, nowych lotnisk, całkowitą likwidację smogu, finansową przychylność rządu albo w ogóle zmianę porządku politycznego kraju. Problem tylko w tym, że kandydaci startujący w tym wyborach za to akurat nie odpowiadają. Nie mają takich kompetencji. W tych wyborach chodzi o rzeczy bliższe naszemu codziennemu życiu.

Czy my mamy drogę dojazdową zrobioną na nasze osiedle. Czy autobus się zatrzymuje tam, gdzie chcemy, czy nasze dziecko ma dobre warunki w szkole - tłumaczy politolog Bartłomiej Biskup.

Czym się różni rada gminy od rady powiatu?

Odróżnienie ich kompetencji jest jednym z najczęstszych problemów dotyczących niedzielnych wyborów samorządowych. Sami kandydaci nam tego nam tego nie ułatwiają obiecując rzeczy wykraczające poza ich przyszłe uprawnienia. Czym więc różnią się rady powiatów od rad gmin?

Rada gminy odpowiada za to co jest naszym najbliższym otoczeniem. A więc mniejsze drogi, szkoły podstawowe, wodociągi, pozwolenia budowlane.

Rada powiatu natomiast zajmuje się tym, na co mniejszej gminy nie stać - siecią dróg dojazdowych, komunikacją autobusową, bardzo często liceami, szpitalami, funduszami unijnymi. Startujący w wyborach samorządowych kandydaci sami często mieszają te kompetencje - co dla wyborców jest problemem.

Czym są sejmiki wojewódzkie?

Liczysz na duże inwestycje w swojej małej gminie? To zainteresuj się wyborami do Sejmiku Województwa. One odpowiadają za podejmowanie decyzji o największych pozarządowych projektach inwestycyjnych.

Głównie chodzi tu dzielenie funduszy, drogi wojewódzkie, kultura, służba zdrowia - mówi doktor Bartłomiej Biskup.

Wiele szpitali - zwłaszcza w mniejszych miejscowościach - to są właśnie projekty realizowane przez samorząd wojewódzki.