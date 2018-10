W większości gmin w wyborach samorządowych wyborcy będą mogli oddać aż cztery głosy - po jednym w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają tylko trzy karty. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę - 21 października, lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7 - 21; wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.



Jak wygląda karta do głosowania

W lokalu wyborczym - jak przypomina Państwowa Komisja Wyborcza - otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania - na każdej można oddać głos tylko na jedną osobę.

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

Cztery karty do głosowania

Tam, gdzie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania, nazwiska kandydatów znajdą się na tle:

szarym - w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 20 tys. mieszkańców;

żółtym - w wyborach do rad powiatu;

niebieskim - w wyborach do sejmików wojewódzkich;

różowym - w wyborach wójta, burmistrza.

Trzy karty do głosowania



W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają tylko trzy karty.

Na szarym tle znajdą się nazwiska kandydatów do rady miasta, na niebieskim - do sejmików wojewódzkich, a na różowym - w wyborach prezydenta miasta.

Kart wyborczych w miastach na prawach powiatu jest mniej, gdyż nie odbywają się w nich wybory do rad powiatu.



Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie wyborcy oprócz tych trzech kart, otrzymają dodatkowo kartę w wyborach do rady dzielnicy - nazwiska kandydatów znajdą się na niej na tle żółtym.



Gdzie JOW-y, gdzie wielomandatowe

Zgodnie ze styczniową nowelizacją Kodeksu wyborczego, tylko wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Dotychczas JOW-y funkcjonowały we wszystkich gminach, które nie były miastami na prawach powiatu. W gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 osób.



W wyborach do pozostałych rad: gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, miast na prawach powiatu, powiatów, a także do sejmików wojewódzkich i rad dzielnic Warszawy wybory są wielomandatowe i proporcjonalne. Dla wyboru rady w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.



Ile mandatów do obsadzenia

W jednym okręgu w mieście na prawach powiatu do podziału może być od pięciu do dziesięciu mandatów.

Miejskie rady mogą liczyć maksymalnie 45 członków, z wyjątkiem Rady Warszawy, która liczy 60 radnych.

Wyborca może oddać zawsze tylko jeden głos, niezależnie od przypadającej na okręg liczby mandatów. Mandaty są dzielone proporcjonalnie do liczby oddanych głosów między komitety, które przekroczyły 5-proc. próg wyborczy (metodą d'Hondta). Mandaty trafiają do kandydatów z danej listy, którzy otrzymali najwięcej głosów.



Mieszkańcy miast na prawach powiatu wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. Mieszkańcy Warszawy głosują dodatkowo na radnych dzielnic.



W całej Polsce do obsadzenia jest 39 466 mandatów radnych w 2476 radach gmin (radach miast) i radach miast na prawach powiatu.



Także w wyborach do rad powiatu obowiązuje system proporcjonalny i 5-proc. próg wyborczy. W każdym okręgu wybiera się od trzech do dziesięciu radnych. Wyborca może skreślić tylko jedno nazwisko na jednej z list niezależnie od liczby mandatów do obsadzenia.



Piętnastu radnych wybieranych jest w powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców. Po dwa kolejne mandaty przypadają na każde kolejne "rozpoczęte" 20 tys. mieszkańców. Rada powiatu liczy nie więcej niż 29 radnych.



Podczas tegorocznych wyborów do obsadzenia jest 6 293 mandatów radnych w 315 radach powiatu.



Także jeden głos przysługuje wyborcy w wyborach do sejmiku wojewódzkiego. Okręgi wyborcze mogą się bardzo różnić swoją wielkością - do obsadzenia może być od 5 do 15 mandatów. W województwach liczących do dwóch milionów mieszkańców wybieramy trzydziestu radnych oraz po trzech dodatkowo na każde rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.



W całej Polsce podczas tegorocznych wyborów samorządowych do obsadzenia są 552 mandaty radnych w 16 sejmikach województw.



Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast od 2002 r. są wybierani w wyborach bezpośrednich. Oznacza to, że zwycięża ten kandydat, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.



