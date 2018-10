Kto będzie prezydentem Kielc? To rozstrzygnie się dopiero w drugiej turze! Według sondażu Ipsos, najlepszy wynik uzyskał Bogdan Wenta - 35,8 proc.

Na drugim miejscu znalazł się Wojciech Lubawski - 29,6 proc. To on zmierzy się z Wentą w drugiej turze.

Pozostali kandydaci uzyskali: Piotr Liroy-Marzec - 16 proc., Artur Gierada - 8,7 proc., Krzysztof Adamczyk - 4,9 proc., Marcin Chłodnicki - 4,3 proc., Arkadiusz Jelonek - 0,7 proc.





Te wstępne wyniki wskazują na jedno, że mieszkańcy Kielc są za zmianami. Oczekują nowej dynamiki, nowej nadziei, a przede wszystkim odpowiedzialności. Z tego co zauważyliśmy, część osób z naszej drużyny będzie radnymi. Spoczywa na nas już w tej chwili duża odpowiedzialność - podkreślił Wenta. Dziękuję za każdy oddany głos na nasza drużynę. Głos oddany na ludzi odpowiedzialnych, którzy będą pracować dla dobra miasta i dobra województwa, a my będziemy tego pilnować. Dlaczego? Bo przygotowując listy do tych wyborów, zakładaliśmy, że nasze motto będzie "działaj i twórz politykę lokalną dla mieszkańców. Słuchaj ich - bo to jest twój najlepszy partner, działaj dla jego dobra" - dodał.



To jest wynik poniżej moich oczekiwań. Liczyłem na trochę więcej, ale to jest demokracja, żyjemy w państwie demokratycznym, dlatego musimy poddać się ocenie - przyznał Wojciech Lubawski. Dodał, że śledząc opinie różnych "fachowców politycznych" można było się spodziewać, że w drugiej turze wyborów przyjdzie mu się zmierzyć właśnie z Wentą.