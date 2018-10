O kolejkach w lokalach wyborczych w Warszawie donoszą zarówno użytkownicy portali społecznościowych, jak i media. Czas oczekiwania w kolejce po odbiór kart do głosowania może sięgać nawet kilkudziesięciu minut. Według pracownika Delegatury Krajowego Biura Wyborczego sytuacja nie jest nadzwyczajna.

Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Warszawie / PAP/Tomasz Gzell /

Są momenty, gdzie tych wyborców kumuluje się więcej, bo np. lokal znajduje się w pobliżu kościoła, a ludzie akurat z niego wyszli i wtedy się robią kolejki, natomiast sytuacja nie jest nadzwyczajna - powiedział pracownik Delegatury KBW w Warszawie.

O kolejkach w lokalach wyborczych w niedzielę informują użytkownicy portali społecznościowych oraz media. Na Facebooku pojawiły się zdjęcia kolejek m.in. w lokalach wyborczych na Żoliborzu, Białołęce i Ochocie. Niektórzy piszą, że w kolejkach po karty do głosowania trzeba odstać nawet ok. godziny. Według niektórych informacji zdarzyło się, że z powodu braku miejsca wyborcy musieli czekać na zewnątrz budynków.



Jak relacjonował reporter PAP, w jednym z lokali wyborczych na warszawskiej Woli, żeby dostać karty do głosowania, trzeba było czekać kilkanaście minut, podczas gdy w poprzednich latach otrzymywało się je "od ręki". W kolejce do członków komisji wyborczej oczekiwało wielu głosujących. Jedna z pań skarżyła się, że na możliwość oddania głosu czekała 40 minut.



Według stanu na godzinę 12 frekwencja w Warszawie była najwyższa i wyniosła 17,01 proc. Podczas wyborów samorządowych w 2014 r. do południa największą frekwencję odnotowano w Rzeszowie - 14,63 proc., a najniższą w Gdańsku - 8,06 proc. W Warszawie frekwencja na godz. 12 wyniosła 11,48 proc.



W wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Do głosowania w wyborach samorządowych jest uprawnionych ponad 30,24 mln osób.