Pijany mężczyzna z lokalu wyborczego w Mrągowie wyniósł karty do głosowania - poinformowała policja i dodała, że w regionie odnotowano także kilkanaście wykroczeń dotyczących wyborów.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Grzegorz Momot /

Rafał Jackowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji poinformował, że w Mrągowie zatrzymano mężczyznę, który wyniósł z lokalu wyborczego karty do głosowania. Policja nie podaje, ile było tych kart. Był on pijany, zatrzymała go przewodnicząca komisji. Gdy wytrzeźwieje, zostaną z nim wykonane czynności, ponieważ taki czyn jest przestępstwem wyborczym - powiedział Jackowski.

Policja w warmińsko-mazurskim w związku z niedzielnymi wyborami odnotowała także 10 przypadków agitacji wyborczej (m.in. roznoszenie ulotek) i 7 przypadków niszczenia materiałów wyborczych - te czyny są wykroczeniami.