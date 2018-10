Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk spacerował w piątkowy wieczór po katowickim Nikiszowcu - zabytkowym osiedlu robotniczym z początku XX wieku. Jego przewodnikiem był kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Katowic Jarosław Makowski.

Piątkowy wieczór. Z radością oprowadziłem dziś dobrego znajomego po naszym pięknym Nikiszu - napisał na Facebooku Makowski pod wspólnym z Donaldem Tuskiem zdjęciem na jednej z ulic Nikiszowca. Fotografia znalazła się też na Twitterze przewodniczącego Rady Europejskiej.

Nikiszowiec, gdzie mieszka Jarosław Makowski, jest uważany za jedną z głównych turystycznych atrakcji Katowic - to najbardziej malownicze, najlepiej zachowane i zamieszkane do dziś osiedle robotnicze z początków XX wieku. Tworzy je kompleks połączonych ze sobą budynków z charakterystycznej czerwonej cegły, skupionych wokół centralnego placu z neobarokowym kościołem św. Anny. Osiedle znane jest m.in. z licznych filmów o Górnym Śląsku. Od sześciu lat Nikiszowiec jest Pomnikiem Historii.



Wybory samorządowe odbędą się 21 października. O fotel prezydenta Katowic chcą ubiegać się: urzędujący prezydent Marcin Krupa (bezpartyjny, z poparciem PiS), Jarosław Makowski (Koalicja Obywatelska), szef śląskich struktur OPZZ Henryk Moskwa jako kandydat komitetu SLD-Lewica Razem, sędzia Jarosław Gwizdak (komitet "Prawo do Katowic"), Ilona Kanclerz (Śląska Partia Regionalna) oraz reprezentujący środowiska niepodległościowe Adam Słomka.

