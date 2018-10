"12 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie oceniam bardzo pozytywnie" - mówił podczas debaty w TVP kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki ocenił, że "samorząd stolicy był upartyjniony i nie potrafił dogonić mieszkańców".

Debata kandydatów na prezydenta stolicy odbyła się 12 bm. w TVP w Warszawie / PAP/Marcin Obara /

Kandydaci na prezydenta podczas debaty zostali poproszeni o podsumowanie 12 lat rządów w stolicy prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz zadeklarowanie, czy za ich ewentualnej prezydentury będą chcieli kontynuować politykę obecnej prezydent.

Kandydat bezpartyjny Jacek Wojciechowicz powiedział, że przez 10 lat był wiceprezydentem i pierwszym zastępcą prezydent stolicy. Te trzy kadencje zostały świetnie wykorzystane. Nigdy w Warszawie nie zainwestowano, nie zbudowano tyle obiektów, co w tych trzech kadencjach - mówił. Przypomniał, że stolica była jednym z miast gospodarzy Euro 2012. Dodał, że zdaniem ekspertów komunikacja publiczna w Warszawie jest jedną z najlepszych w Europie.



Jan Śpiewak (komitet Wygra Warszawa) zauważył, że stolica w ciągu ostatnich 10 lat zmieniła się "w sposób niewiarygodny, w ogromnej części na plus". Są rzeczy, które nie zostały załatwione, są błędy, które zostały popełnione - mówimy o aferze reprywatyzacyjnej, mówimy o naprawieniu krzywd lokatorów, które zostały wyrządzone przez Hannę Gronkiewicz-Waltz i Platformę Obywatelską w Warszawie" - podkreślił. Dodał, że obecnie Warszawa powinna inwestować w jakość życia mieszkańców m.in. poprzez "załatwienie kwestii smogu".



Rafał Trzaskowski ocenił 12 lat prezydentury Gronkiewicz-Waltz "bardzo pozytywnie". To widać gołym okiem, że Warszawa się zmieniła nie do poznania, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne - jeżeli chodzi o takie kwestie jak bulwary czy Centrum Nauki Kopernik. W tej chwili rzeczywiście trzeba przełożyć wajchę i skupić się na tym, żeby Warszawa była lepszym miejscem do mieszkania, skupić się na jakości życia - podkreślił.



Patryk Jaki mówił, że przez ostatnie 12 lat stolica rozwijała się "siłą mieszkańców", a "samorząd był upartyjniony i nie potrafił dogonić mieszkańców".



Kandydat SLD Lewica Razem Andrzej Rozenek wskazał, że Warszawa jest podzielona, bo rządzi nią prawica. Przez ostatnie 12 lat zabrakło w Warszawie zwykłej, prostej wrażliwości społecznej - mówił. Chcę, żeby Warszawa była odkorkowana, żeby była takim miastem, w którym się fantastycznie żyje i w którym ludzie czują się dobrze - wskazał.



Markowi Jakubiakowi (Kukiz'15) rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz kojarzą się z butą i z aferą reprywatyzacyjną.