​PiS próbuje szantażować warszawiaków, traktuje budżet państwa jak partyjną skarbonkę; słowa Piotra Guziała i Patryka Jakiego są skandaliczne - oświadczył kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski.

Kandydat Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, stołeczny radny Piotr Guział stwierdził we wtorek, że jeżeli w Warszawie Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa. Z kolei Patryk Jaki zapewnił, że niezależnie od wyników wyborów Warszawa może na niego liczyć, jednak - jak ocenił - "znany układ nie potrafi dobrze wydawać środków".

Do tych wypowiedzi odniósł się w środę Trzaskowski. To są skandaliczne słowa, dlatego że inwestycje nie są ani dla mnie, ani dla Patryka Jakiego, tylko są dla warszawianek i warszawiaków. Nieprawdopodobnym jest to, że PiS próbuje szantażować warszawiaków, że jeżeli nie wygra tutaj, w Warszawie, to nie ma szansy na dobrą współpracę z rządem, nie ma szansy na pieniądze na ważne inwestycje - powiedział Trzaskowski.



Chciałem przypomnieć, że warszawianki i warszawiacy płacą podatki i to z ich pieniędzy są finansowane m.in. te inwestycje, a traktowanie budżetu państwa jak partyjnej skarbonki jest jednym wielki skandalem - dodał.



Trzaskowski stwierdził, że warszawiacy będą wiedzieli, jak "odpowiedzieć na taki szantaż".



Warszawiacy nigdy nie dali się zastraszyć i na taki szantaż można odpowiedzieć tylko czerwoną kartką dla tych, którzy próbują szantażować warszawianki i warszawiaków - taką czerwoną kartkę będzie można pokazać rządzącym już 21 października - powiedział.



Trzaskowski poinformował, że w środę zwróci się z pisemnym pytaniem do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego o to, czy to prawda, że inwestycje dla Warszawy będą realizowane przez rząd wyłącznie jak wygra PiS.



Mam nadzieję, że pan minister oczywiście zdementuje te słowa, bo jeżeli by tego nie zrobił, mimo że angażował się w kampanię Patryka Jakiego, byłby to po prostu jeden wielki skandal - powiedział Trzaskowski.



Kandydat Koalicji Obywatelskiej pytał także od kiedy Warszawa będzie mogła liczyć na wsparcie finansowe z budżetu państwa, ponieważ - jak mówił - w obecnym projekcie budżetu na 2019 r. nie ma tych pieniędzy zapewnionych. Czy te pieniądze się pojawią dopiero po roku 2019? Jak rząd to planuje? - pytał Trzaskowski.



Swoją wypowiedź dot. inwestycji Guział zamieścił we wtorek na Twitterze. Gdy wygra Rafał Trzaskowski Warszawa na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy, bo rząd PiS nie zaufa PO po aferze reprywatyzacyjnej. Dlatego każdy pragmatyczny mieszkaniec, chcąc rozwoju Warszawy wybierze Patryka Jakiego - napisał.

