"Chciałem podziękować serdecznie wszystkim warszawiankom i warszawiakom, bo to dzięki nim dzisiaj mogę świętować ten sukces, mamy nadzieję, że wyniki sondaży się potwierdzą" - mówił kandydat KO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski po przedstawieniu sondażowych wyników wyborów samorządowych.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy, poseł PO Rafał Trzaskowski (3P) z żoną Małgorzatą (3L), przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (2L), przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer (L) i liderka stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka (2P) podczas wieczoru wyborczego KKW Koalicja Obywatelska

Według sondażu IPSOS Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce - według sondażu - zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

Chciałem podziękować serdecznie wszystkim warszawiankom i warszawiakom, bo to dzięki nim dzisiaj mogę świętować ten sukces - mówił Trzaskowski.



Mamy nadzieję, że te wyniki się potwierdzą. To dzięki tym setkom rozmów udało się zarobić na ten wielki kredyt zaufania, co przede wszystkim bardzo zobowiązuje do bardzo ciężkiej pracy - dodał.

Trzaskowski dodał, że chce też podziękować liderom i liderkom Koalicji Obywatelskiej. Bez nich nie byłoby tego sukcesu - mówił polityk. Chciałem podziękować całej Koalicji Obywatelskiej, bo to wy tak ciężko pracowaliście przez te ostatnie miesiące. Jestem bardzo dumny z tych list, które udało nam się stworzyć, gdzie mamy wspaniałe doświadczenia, ale również fantastyczną energię ludzi z Platformy Obywatelskiej, z Nowoczesnej, ale również bardzo wielu ludzi-społeczników, których udało nam się przyciągnąć na listy - podkreślił Trzaskowski.



Chcę podziękować jednej osobie. To trwało rok - prekampania, później kampania. I chcę wam powiedzieć, że miałem taką rozmowę rok temu, i ta osoba zadała mi tylko jedno pytanie: "czy będziesz ciężko pracował przez cały czas?" - mówił Trzaskowski. Ja powiedziałem: tak. A ona mówi: no dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Przez ten cały rok różne były nastroje, z reguły były dobre, ale ta jedna osoba przez cały czas mówiła: "jedziemy do przodu, jest dobrze, widzę, że pracujesz ciężko, i to chodziło, widzę, że przekonujesz ludzi. I tą osobą jest Grzegorz Schetyna - podkreślił Trzaskowski.



W ocenie Trzaskowskiego, "nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ciężka praca warszawianek i warszawiaków". Ale nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie te ostatnie 12 lat ciężkiej pracy PO, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz - ocenił.