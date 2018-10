Opublikowano wyniki late poll – informuje TVN24. Wg nich Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość zyskują, Polskie Stronnictwo Ludowe – traci. PiS ma 33 proc., KO - 26,7 proc., a PSL 13,6 proc. Jak z kolei informuje PKW, w tegorocznych wyborach samorządowych padł frekwencyjny rekord – do urn poszło 52,15 proc. uprawnionych. Oficjalne wyniki wyborów będą znane najwcześniej na przełomie wtorku i środy.

23:00

W Rzeszowie bez zmian w fotelu prezydenta miasta. Kolejny raz wygrał Tadeusz Ferenc.









22:00

Urzędujący prezydent Lubina Robert Raczyński, ubiegający się o reelekcję, wygrał wybory w I turze, uzyskując 58,61 proc. poparcia - wynika z oficjalnych informacji podanych przez PKW. To szósta kadencja Raczyńskiego.



Raczyński w wyborach prezydenckich startował z własnego komitetu Lubin 2006. Według oficjalnych danych podanych na stronie PKW, głosowało na niego 58,61 proc. wyborców.

21:59

Urzędujący prezydent Tomaszowa Mazowieckiego (Łódzkie) Marcin Witko został wybrany w pierwszej turze wyborów na prezydenta tego miasta - wynika z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej. B. poseł PiS rządzi miastem od 2014 roku.



Na Marcina Witko, ubiegającego się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego zagłosowało 16 tys. 626 osób, co dało mu poparcie na poziomie 65,51 proc. i wygraną w pierwszej turze wyborów.



Główna kontrkandydatka Witko, Barbara Klatka z Koalicji Obywatelskiej zdobyła 5 tys. 630 głosów (22,18 proc.). Trzeci z kandydatów - Sylwester Kucharski (KWW Wszyscy Razem) - uzyskał 3122 głosów (12,30 proc.).

21:58

Krzysztof Kosiński z Polskiego Stronnictwa Ludowego został wybrany po raz drugi prezydentem Ciechanowa (Mazowieckie). W pierwszej turze zdobył ponad 80 proc. głosów.



Według wyników podanych w poniedziałkowy wieczór przez PKW Krzysztof Kosiński zdobył 83,59 proc. głosów. Drugie miejsce zajął kandydat PiS Marek Rutkowski z wynikiem 10,92 proc.



21:48

Startujący z własnego komitetu Razem dla Tarnobrzega Dariusz Bożek zwyciężył w I turze wyborów na prezydenta miasta Tarnobrzeg. Otrzymał 51,65 proc. głosów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.



Bożek pokonał w rywalizacji o fotel prezydenta miasta m.in. kandydata KW PiS najmłodszego wśród kandydatów do fotela prezydenta Tarnobrzega - Kamila Kalinkę, dotychczasowego komisarza Tarnobrzega, na którego oddano 24,81 proc. głosów.

21:42

Urzędujący od 2014 r. prezydent Starachowic (Świętokrzyskie) Marek Materek, uzyskał w niedzielnym głosowaniu 84,42 proc. głosów i w I turze został wybrany na kolejną kadencję prezydenta miasta - wynika z danych PKW.



Jak wynika z rezultatów głosowania ze 100 proc. obwodów, opublikowanych w poniedziałek wieczorem na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, Materek startujący z własnego komitetu, zdobył 17 777 głosów (84,42 proc.).



Drugi rezultat uzyskał Paweł Lewkowicz (SLD Lewica Razem) - 1875 głosów (8,90 proc.), trzeci - Sebastian Szwajnoch (Komitet Razem dla Mieszkańców - Porozumienie) z 1405 głosami (6,67 proc.).

21:36

W 30-mandatowym sejmiku województwa opolskiego 13 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska. Drugi wynik osiągnął PiS - 10 miejsc, a Mniejszość Niemiecka i PSL mają odpowiednio 5 i 2 mandaty - poinformował Rafał Tkacz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.



Jak informuje opolska delegatura KBW frekwencja w wyborach wyniosła 48,63 procent. W 30-mandatowym sejmiku najwięcej, bo 13 miejsc, zajmą radni Koalicji Obywatelskiej. Drugie miejsce (10 mandatów) przypadnie Prawu i Sprawiedliwości. Mniejszość Niemiecka zdobyła 5 mandatów, a Polskie Stronnictwo Ludowe 2.

To pierwsze oficjalne wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich.



21:28

Ubiegający się o reelekcję kandydat Koalicji Obywatelskiej Andrzej Nowakowski z PO, popierany przez SLD, wygrał w pierwszej turze wybory na prezydenta Płocka (Mazowieckie). Pokonał troje pozostałych kandydatów - z PiS, PSL i Kukiz’15.



Nowakowski, który jest prezydentem Płocka od 2010 r., zdobył w niedzielnych wyborach samorządowych 31 268 głosów, czyli 60,65 proc. - wynika z poniedziałkowych oficjalnych danych Miejskiej Komisji Wyborczej.

21:23

Urzędujący od 2002 r. prezydent Wojciech Lubawski oraz europoseł Bogdan Wenta spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Kielcach - poinformował w poniedziałek przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach Piotr Zięba.



Jak przekazał Zięba, w niedzielnych wyborach najwięcej głosów (37,62 proc.) zdobył Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty) i w drugiej turze zmierzy się z Lubawskim (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski), który uzyskał 29,20 proc. poparcia.



Pozostali kandydaci uzyskali: Piotr Liroy-Marzec Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie - 16,02 proc., Artur Gierada (Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 7,43 proc., Krzysztof Adamczyk (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe) - 4,46 proc., Marcin Chłodnicki (Komitet Wyborczy Wyborców SLD Lewica Razem) 4,12 proc., Arkadiusz Jelonek Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjni Samorządowcy" - 1,14 proc.



Frekwencja w wyborach w Kielcach wyniosła 56,91 proc.

21:10

Koalicja Obywatelska zdobyła najwięcej, bo 12 mandatów w katowickiej Radzie Miasta. O jeden mandat mniej przypadł komitetowi Forum Samorządowe i Marcin Krupa - ugrupowaniu prezydenta, który już w niedzielę, w pierwszej turze, zapewnił sobie reelekcję. Pięć mandatów zdobyli kandydaci PiS.



Informację o liczbie radnych, wprowadzonych do katowickiego samorządu przez poszczególne komitety, przekazała Miejska Komisja Wyborcza w Katowicach.

21:05

Urzędujący prezydent Bolesławca Piotr Roman po raz kolejny będzie sprawował ten urząd. Według oficjalnych wyników wygrał on wybory w pierwszej turze, zdobywając ponad 60 proc. głosów.



Jak wynika z protokołu udostępnionego przez Miejską Komisję Wyborczą w Bolesławcu, Piotr Roman wygrał wybory prezydenckie, zdobywając 9647 głosów, co daje 60 proc. poparcia. Roman to jeden z założycieli ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. W wyborach startował z KWW Piotra Romana Bezpartyjni.

20:03

Oficjalne wyniki wyborów na prezydentów i burmistrzów miast w Łódzkiem:

- Biała Rawska Wacław Adamczyk - 48,35 proc. i Bogdan PIETRZAK - 31,62 proc.

- Błaszki dotychczasowy burmistrze Karol Rajewski - 16,37 proc. i Piotr ŚWIDERSKI - 46,09 proc.

- Brzeziny Marcin Pluta - 20,47 proc. i Ilona Skipor - 30,47 proc.

- Drzewica Janusz Reszelewski - 55,70 proc.

- Głowno Grzegorz Janeczek - 53,33 proc. (PO)

- Kamieńsk Jolanta Dworzyńska - 29,15 proc. i Bogdan PAWŁOWSKI - 43,84 proc.

- Konstantynów Łódzki Robert Jakubowski - 60,55 proc.

- Krośniewice Katarzyna Erdman - 40,98 proc. i Julianna HERMAN - 49,68 proc.

- Łask dotychczasowy burmistrz Gabriel Szkudlarek - 30,82 proc. i Piotr WOŁOSZ - 33,18 proc.

- Opoczno Dariusz Kosno - 26,59 proc. i Anna Zięba - 25,89 proc.

- Ozorków: dotychczasowy burmistrz Jacek Socha - 73,74 proc.

- Przedbórz Miłosz Naczyński - 51,46 proc.

- Rawa Mazowiecka Piotr Irla - 40,92 proc. i dotychczasowy burmistrz Dariusz Misztal - 38,17 proc. (PiS)

- Rzgów Mateusz Kamiński - 55,75 proc.

- Sieradz dotychczasowy prezydent Paweł Osiewała - 73,05 proc.

- Skierniewice dotychczasowy prezydent Krzysztof Jażdżyk - 81,01 proc.

- Stryków Andrzej Jankowski - 45,91 proc. i Witold Kosmowski - 34,54 proc.

- Szadek Artur Ławniczak - 62,36 proc.

- Tuszyn Witold Mariusz Małecki (mieszkańcy głosowali tak lub nie, bo był tylko jeden kandydat)

- Uniejów Józef Kaczmarek (mieszkańcy głosowali tak lub nie, bo był tylko jeden kandydat)

- Warta Krystian Krogulecki - 52,31 proc. (PiS)

- Wieruszów Rafał Przybył - 78,21 proc.

- Zelów Agnieszka First - 24,04 proc. i Tomasz Jachymek - 37,23 proc.

- Złoczew Dominik Drzazga - 36,38 proc. i dotychczasowa burmistrz Jadwiga Sobańska - 33,35 proc.

- Żychlin Grzegorz Ambroziak - 63,41 proc.

Frekwencja w wyborach w województwie łódzkim wyniosła 56,73 procent.

19:30

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, ubiegający się o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zdobył 127 125 głosów, czyli 55,9 proc. poparcia - podała w poniedziałek miejska komisja wyborcza w Poznaniu po przeliczeniu wszystkich protokołów.



Jak powiedział w poniedziałek wieczorem przewodniczący miejskiej komisji wyborczej w Poznaniu Piotr Majchrzak, na Jacka Jaśkowiaka zagłosowało 127 125 osób (55,99 proc.). Pozostali kandydaci zdobyli: Tadeusz Zysk - 48 374 głosów (21,31 proc.), Tomasz Lewandowski - 17 402 głosów (7,66 proc.), Jarosław Pucek - 16 903 głosów (7,44 proc.), Dorota Bonk-Hammermeister - 7963 głosów (3,51 proc.), Przemysław Jakub Hinc - 5209 głosów (2,29 proc.), Wojciech Bratkowski - 4060 głosów (1,79 proc.).



Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 392 290 osób.

19:00

W II turze wyborów na prezydenta Olsztyna zmierzą się dotychczasowy prezydent Piotr Grzymowicz i były włodarz miasta Czesław Małkowski; uzyskali oni największą liczbę głosów spośród 8 kandydatów - podała w poniedziałek oficjalne wyniki miejska komisja wyborcza w Olsztynie.



Jak podała przewodnicząca miejskiej komisji wyborczej Katarzyna Gołębiewska, najwięcej głosów w I turze zdobył Piotr Grzymowicz startujący z własnego komitetu wyborczego - 24 758, Czesław Małkowski, startujący z własnego komitetu, uzyskał 22 465 głosów.

18:45

Jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2370 gminach i miastach; ustalono również wyniki wyborów do 2360 rad gmin i 175 rad powiatów oraz do 3 z 18 rad dzielnic Warszawy; nie ustalono wyników w żadnym sejmiku - poinformowano na konferencji PKW.



Wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 17:45.

18:15

19 mandatów w radzie miasta Lublin zdobyli kandydaci z popierającego prezydenta Lublina Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Żuk. Pozostałe 12 mandatów w radzie przypadło PiS - podała w poniedziałek wieczorem Miejska Komisja Wyborcza w Lublinie.

Komitet Wyborców Krzysztof Żuk uzyskał 53,94 proc. głosów i 19 mandatów. Komitet ten skupił przedstawicieli PO, Nowoczesnej, PSL, SLD i ugrupowania Wspólny Lublin oraz miejskich działaczy dzielnicowych i społecznych.

KW PiS zdobył 35,65 proc. głosów, uzyskał 12 mandatów.

18:04

Janusz Chwierut (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska) już w I turze zagwarantował sobie drugą kadencję na stanowisku prezydenta Oświęcimia - wynika z protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej. Wybrało go 68,99 proc. głosujących.



Chwierut pokonał starostę oświęcimskiego Zbigniewa Starca (PiS) - 24,01 proc., Ewę Momot (KWW KOS 2018) - 4,19 proc., a także Agatę Wiśniowską (KWW Miasto Oświęcim Praca i Rozwój) - 2,81 proc.



W wyborach do 21-osobowej oświęcimskiej rady miejskiej po siedem mandatów wywalczyły komitety: Prawo i Sprawiedliwość oraz KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska, cztery - komitet Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, dwa - komitet KOS 2018, a jeden - Porozumienie dla Oświęcimia.

17:56

Urzędujący prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, startujący z lokalnego komitetu, wygrał wybory na prezydenta tego miasta w I turze - poinformowała oficjalnie Miejska Komisja Wyborcza w Ełku. Uzyskał 73,83 proc. wszystkich ważnych głosów.



Jak podała w opublikowanym protokole z wynikami Miejska Komisja Wyborcza w Ełku na Andrukiewicza (KWW Dobro Wspólne) oddano 15 343 głosy, co zapewniło mu zwycięstwo w pierwszej turze. Pozostali kandydaci otrzymali: Anna Wojciechowska (KKW Koalicja Obywatelska) - 4454 głosy, a Anita Supińska (KW Porozumienie Jarosława Gowina) - 984 głosy.



17:30

Urzędujący prezydent Lublina Krzysztof Żuk został wybrany ponownie na prezydenta tego miasta. W pierwszej turze wyborów zdobył 62,32 proc. głosów. Będzie to trzecia kadencja Żuka na stanowisku prezydenta Lublina.



Wyniki głosowania podała w poniedziałek wieczorem Miejska Komisja Wyborcza w Lublinie.



Żuk jest przewodniczącym lokalnych struktur PO, ale w wyborach samorządowych startował z własnego komitetu (KWW Krzysztof Żuk), w skład którego weszli przedstawiciele PO, Nowoczesnej, PSL, SLD i ugrupowania Wspólny Lublin oraz działacze dzielnicowi i społeczni.



Główny konkurent Żuka kandydat Zjednoczonej Prawicy poseł PiS Sylwester Tułajew uzyskał 31,48 proc. głosów.

17:16

Urzędujący prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej wygrał wybory w pierwszej turze, uzyskując 84,49 proc. poparcia. Komitet Szełemeja zdobył też 20 mandatów w 25-osobowej Radzie Miejskiej Wałbrzycha - wynika z oficjalnych informacji podanych przez PKW.



Według wyników wyborów w Wałbrzychu, podanych na stronie PKW, Szełemej uzyskał 84,49 proc. poparcia. W tegorocznej kampanii Szełemej występował pod szyldem własnego komitetu, ale popierała go Koalicja Obywatelska.



Drugi wynik uzyskał Ireneusz Zyska (KW PiS). Głosowało na niego 13,1 proc. wyborców. Kolejne miejsce zajęła Bogusława Czupryn (KWW Bogusławy Czupryn) - 1,44 proc., a ostatnie Łukasz Mikołajczyk (KW PSL) - 0,97.



Komitet Szełemeja zdobył też 20 mandatów w 25-osobowej Radzie Miejskiej Wałbrzycha. Pięć mandatów przypadło w udziale kandydatom PiS.

17:10

Urzędujący prezydent Białej Podlaskiej (Lubelskie) Dariusz Stefaniuk (PiS) zmierzy się ze swoim byłym zastępcą Michałem Litwiniukiem (Koalicja Obywatelska), w drugiej turze wyborów.



Wyniki głosowania ze wszystkich komisji obwodowych w Białej Podlaskiej podał wiceprzewodniczący miejskiej komisji wyborczej Jan Polkowski.



Stefaniuk osiągnął najlepszy wynik w pierwszej turze - 44,03 proc. głosów, Litwiniuk był drugi - 32,43 proc. głosów. Andrzej Czapski (KW Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych) zdobył 11,97 proc. głosów, a Bogusław Broniewicz (KW Biała Samorządowa) - 11,56 proc.

17:08

Obecny prezydent Radomia Radosław Witkowski i kandydat PiS na ten urząd Wojciech Skurkiewicz weszli do II tury wyborów samorządowych. Na Witkowskiego zagłosowało 39 445 osób (45,47 proc.), a na Skurkiewicza - 35 043 (40,39 proc.) - poinformowała Miejska Komisja Wyborcza w Radomiu.



W 2014 r. Witkowski - jako kandydat Platformy Obywatelskiej - wygrał wybory z rządzącym Radomiem przez dwie kadencje Andrzejem Kosztowniakiem z PiS. Witkowski zdobył wówczas 32 805 głosów (52 proc., a Kosztowniak 30 275 głosów (48 proc.).

16:32

31,83 proc. głosów i 10 mandatów w 25-osobowej Radzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zdobył w wyborach komitet prezydenta Jacka Wójcickiego. Drugi wynik - 26,30 proc. i 7 mandatów uzyskała Koalicja Obywatelska, a trzeci - 23,74 dający 5 miejsc PiS. KWW Kocham Gorzów miał 14,37 proc., co daje 3 mandaty, a KWW Fani Gorzowa z 3,75 proc. nie wszedł do rady.

16:26

W Gorzowie Wielkopolskim wybory prezydenckie wygrał bezpartyjny Jacek Wójcicki. Startujący z własnego komitetu obecny prezydent tego miasta uzyskał 65,21 proc. głosów - wynika z informacji podanych przez PKW. Będzie to jego druga kadencja.



Drugi wynik - 15,23 proc. uzyskał Sebastian Pieńkowski KW Prawo i Sprawiedliwość, a trzeci - 10,15 proc. Marta Bejnar-Bejnarowicz z KWW Kocham Gorzów. Kandydat KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Robert Surowiec zgromadził 8,48 proc. głosów, a Ryszard Kneć z KWW Fani Gorzowa - 0,93 proc.



Wyniki głosowania i wyborów prezydenta Gorzowa Wlkp. podała PKW. Frekwencja w Gorzowie Wlkp. wyniosła 50,79 proc.

16:09

Urzędujący od 2002 roku prezydent Krosna (Podkarpackie) startujący z własnego komitetu 61-letni Piotr Przytocki, został wybrany na kolejną kadencję. Zdobył 62,95 proc. głosów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.



Pokonał 53-letniego Adama Skibę z Prawa i Sprawiedliwości, na którego głosowało 26,96 proc. wyborców.



Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Krosno Piotra Przytockiego wygrał wybory do rady miasta Krosna zdobywając 43,18 proc. poparcia - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.



Ugrupowanie wyborcze prezydenta Przytockiego w 21-osobowej radzie miasta będzie miało 10 radnych.



Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 9 mandatów. Na PiS głosowało 33,87 proc. Dwa mandaty przypadły Koalicji Obywatelskiej, którą poparło 10,75 proc.

16:03

Kandydat KW PiS Fryderyk Kapinos, pełniący obowiązki prezydenta Mielca i Jacek Wiśniewski startujący z KW Razem dla Ziemi Mieleckiej powalczą o fotel prezydenta Mielca w II turze - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.



Kapinos, który od marca pełni obowiązki prezydenta Mielca po śmierci włodarza miasta - Daniela Kozdęby - zdobył w wyborach na prezydenta Mielca 37,54 proc. głosów. Na jego kontrkandydata Wiśniewskiego zagłosowało 28,47 proc. wyborców.



Pozostali trzej kandydaci do fotela prezydenta uzyskali następujące poparcie: Zdzisław Nowakowski (KW Nasz Mielec) 13,25 proc głosów; Grzegorz Ziomek (KW Kukiz’15) 12,14 proc. i Andrzej Skowron startujący z własnego komitetu (KWW Nowy Mielec Andrzeja Skowrona) 8,61 proc.



Różnica między Kapinosem a Wiśniewskim w liczbie oddanych głosów wyniosła 2205.

15:57

Rządzący Bydgoszczą od 2010 roku Rafał Bruski z PO został ponownie wybrany na prezydenta. Tę funkcję będzie sprawował przez pięć następnych lat. W pierwszej turze uzyskał ok. 54 proc. głosów.



15:52

Rządzący Inowrocławiem od 2002 roku Ryszard Brejza (startujący z własnego komitetu) został po raz piąty prezydentem miasta - podała Państwowa Komisja Wyborcza. W I turze otrzymał 58,5 proc. głosów.



Na Brejzę startującego w wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Ryszarda Brejzy głos oddało 17 016 wyborców. Drugi wynik uzyskał kandydat Zjednoczonej Prawicy Ireneusz Stachowiak z Solidarnej Polski - 24,93 proc głosów.



Trzeci wynik uzyskał Janusz Radzikowski (KWW Janusza Radzikowskiego Inowrocław Na Tak) - 6,63 proc., czwarty Jacek Olech (KWW Olech 2018) - 5,66 proc., a najmniej osób zagłosowało na Annę Ludwisiak-Kawecką z SLD Lewica-Razem - 4,30 proc.

15:30

33-letni Lucjusz Nadbereżny z Prawa i Sprawiedliwości ponownie został prezydentem Stalowej Woli (Podkarpackie). Uzyskał 72,93 proc. głosów - wynika z oficjalnych wyników podanych przez PKW.



Na jego kontrkandydata 50-letniego Andrzeja Szymonika z KWW Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego głosowało 27,07 proc.

15:25

Urzędujący prezydent Elbląga Witold Wróblewski (własny komitet wyborczy) i poseł Jerzy Wilk (Prawo i Sprawiedliwość) zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenta tego miasta - wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.



W niedzielnych wyborach na prezydenta Elbląga najlepszy wynik uzyskał Witold Wróblewski (KWW Witolda Wróblewskiego) - 48,78 proc. Wyprzedził Jerzego Wilka (KW PiS) - 28,69 ważnych głosów. Ci dwaj kandydaci przeszli do II tury wyborów - podała na swojej stronie PKW.



Kolejne wyniki uzyskali: Michał Missan (Koalicja Obywatelska) - 19,32 proc., Stefan Rembelski (KWW Kukiz'15) - 3,21 proc. ważnych głosów.



Frekwencja wyniosła 47,55 proc.

15:18

Dotychczasowy prezydent Leszna (Wielkopolskie) Łukasz Borowiak zdobył w pierwszej turze 53,47 proc. głosów i będzie nadal rządził miastem - podała PKW. W Lesznie o urząd prezydenta miasta ubiegało się pięć osób.



Na urzędującego prezydenta, który startował z KWW PL 18 Łukasza Borowiaka zagłosowało 14 355 osób.



Drugi wynik i 33,14 proc. poparcia uzyskał Grzegorz Rusiecki (PO) startujący z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Zagłosowało na niego 8897 osób.



Adam Kośmider (PiS) uzyskał wynik 10,57 proc. (2839 głosów) Na Grażynę Banasik (SLD - Lewica Razem) zagłosowało 581 osób (2,16 proc.) Kandydatka KWW Leszno dla mieszkańców Kamila Schaschner dostała 175 głosów (0,65 proc.)

15:11

II tura wyłoni burmistrza Wadowic. Zmierzą się w niej kandydat PiS, starosta wadowicki Bartosz Kaliński oraz dotychczasowy burmistrz miasta Mateusz Klinowski z komitetu "Mateusz Klinowski i Wolne Wadowice" - wynika z protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej.



W pierwszej turze najlepszy wynik osiągnął Kaliński, na którego zagłosowało 47,05 proc. uczestniczących w wyborach (7798 głosów). Klinowskiego poparło 35,3 proc. (5851 głosów).

15:07

Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski (własny komitet) uzyskał w niedzielnym głosowaniu czwarty wynik - z sześciorga kandydatów - i nie znalazł się w II turze wyborów. O mandat burmistrza powalczą radny miejski Marcin Marzec (KKW Przyjazny Samorząd) i b. włodarz miasta, Jerzy Borowski (własny komitet).



Jak wynika z danych PKW opublikowanych w poniedziałek na stronach internetowych, w niedzielnym głosowaniu Bronkowski zdobył 1 898 głosów(17,95 proc).



Pierwszą turę głosowania wygrał Marzec (działacz PO, popierany przez PSL i Koalicję Obywatelską) uzyskując 2 560 głosów (24,21 proc.), przed Borowskim - 2 346 głosów (22,19 proc.). Trzeci wynik miał Krzysztof Szatan (PiS), zdobywając 2 036 głosów (19,26 proc.), piąty - Wojciech Czerwiec (KWW Sandomierskie Porozumienie) - 1 008 głosów (9,53 proc.), a szósty - Zbigniew Rusak (KWW Głos Sandomierza) - 724 głosy (6,85 proc.)



15:01

Urzędujący prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wygrał wybory na prezydenta tego miasta. Należący do SLD samorządowiec uzyskał 61 proc. poparcia.



Według informacji uzyskanych w Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogowie, urzędującego prezydenta poparło 61 proc. wyborców.



Drugi wynik z poparciem 37 proc. uzyskał Przemysław Bożek (KW PiS). Z kolei na Sławomira Majewskiego - kandydata Koalicji Obywatelskiej - zagłosowało 2 proc. wyborców. Rokaszewicz będzie prezydentem Głogowa drugą kadencję.

14:52

Urzędujący prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski popierany przez Koalicję Obywatelską został prezydentem miasta po raz czwarty. Wyniki wyborów podała w poniedziałek oficjalnie Miejska Komisja Wyborcza.



Komisja poinformowała, że na Tadeusza Truskolaskiego, który będzie prezydentem czwartą kadencję, zagłosowało 56,21 proc. Drugi wynik - 30,2 proc. miał kandydat Zjednoczonej Prawicy poseł Jacek Żalek.



Kolejni kandydaci uzyskali odpowiednio: Tadeusz Arłukowicz (Komitet Białystok na TAK) - 7,92 proc., Katarzyna Sztop-Rutkowska (Inicjatywa dla Białegostoku) - 4,19 proc, Stanisław Bartnik - Spoza Sitwy) - 1,45 proc.



Frekwencja wyborcza wyniosła - 53,52 proc.

14:16

Urzędujący prezydent Świnoujścia (Zachodniopomorskie) Janusz Żmurkiewicz został wybrany w pierwszej turze wyborów na prezydenta tego miasta - wynika z informacji Państwowej Komisji Wyborczej. Dla Żmurkiewicza będzie to piąta kadencja w III RP.



Na Janusza Żmurkiewicza, ubiegającego się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego zagłosowało 8 226 osób, co dało mu poparcie na poziomie 51,47 proc. i wygraną w pierwszej turze wyborów - wynika z danych PKW opublikowanych w poniedziałek na stronach internetowych. Żmurkiewicz zasiądzie na fotelu prezydenta nadmorskiego Świnoujścia po raz piąty w III RP.



Główna kontrkandydatka Żmurkiewicza Joanna Agatowska z komitetu SLD Lewica Razem zdobyła 6 399 głosów, co daje poparcie na poziomie 40,04 proc. Za nią uplasował się Dariusz Śliwiński z Koalicji Obywatelskiej, na którego zagłosowało 793 wyborców (4,96 proc.). Ostatni z kandydatów Paweł Winiarski z komitetu Nowa Fala Wolnych i Solidarnych zdobył 564 głosy (3,53 proc.).

14:05

Żadna z 30 obwodowych komisji wyborczych na Dolnym Śląsku nie złożyła jeszcze do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej protokołu z głosowania do sejmiku.



Jak powiedział przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej sędzia Sebastian Spałek, do tej pory do kierowanej przez niego komisji nie wpłynął żaden protokół z głosowania do sejmiku. Mamy informacje, że w drodze są przedstawiciele dwóch komisji - powiedział.



Sędzia uściślił, że do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej powinny trafić protokoły z 30 komisji obwodowych z powiatów i miast w regionie.

13:52

Jeden głos zdecydował to tym, że rządzący od 20 lat w gminie Dalików (Łódzkie) Paweł Szymczak (PSL) przegrał wyścig o ten urząd. W pierwszej turze zwyciężył jego jedyny kontrkandydat Radosław Arkusz startujący z własnego komitetu.



13:37

Niespełna 300 głosów zaważyło o tym, kto zmierzy się w II turze wyborów prezydenta Szczecina. Z walczącym o czwartą kadencję Piotrem Krzystkiem rywalizować będzie Bartłomiej Sochański. Kandydat PiS o włos pokonał wystawionego przez Koalicję Obywatelską Sławomira Nitrasa. Dzieli ich zaledwie 0.14 proc. Pierwszą turę wygrał Krzystek, zdobywając ponad 47 proc. wszystkich głosów.

13:31

Fryderyk Kapinos, pełniący obowiązki prezydenta Mielca, kandydat PiS, oraz Jacek Wiśniewski startujący z komitetu Razem dla Ziemi Mieleckiej będą walczyć o urząd prezydenta Mielca w II turze wyborów. Według danych, które spłynęły ze wszystkich 32 obwodowych komisji wyborczych Kapinos zdobył 37,54 proc. głosów, a jego kontrkandydat Wiśniewski - 28,47 proc.

13:04

Znane są nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach na burmistrza Obornik Śląskich – informuje „Gazeta Wrocławska”. Obecny burmistrz pokonał tam siostrę premiera Annę Morawiecką.





13:02

Najprawdopodobniej za kilka godzin Miejska Komisja Wyborcza w Poznaniu przedstawi wyniki wyborów prezydenta Poznania i radnych Rady Miasta Poznania. Praca powoli zaczyna dobiegać końca (...), ale co do jednego obwodu wiemy, że jeszcze nie skończył swojej pracy, nie wysłał w systemie informatycznym swoich protokołów, więc jest to dla nas pewna zagadka. Nie wiemy, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy i czy można liczyć, że uda im się w końcu zakończyć pracę - powiedział przewodniczący komisji Piotr Majchrzak.

Komisja nie podaje cząstkowych wyników niedzielnego głosowania. Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, opublikowanego w niedzielę wieczorem, wynika, że urzędujący prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak popierany przez Koalicję Obywatelską PO i Nowoczesnej uzyskał 56,6 proc. głosów i tym samym został zwycięzcą wyborów prezydenckich w mieście.

12:44

Do Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie spłynęły protokoły ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował w południe sędzia Rafał Lisak, protokoły spłynęły znacznie później niż się spodziewał. Widać, że komisje były średnio przygotowane, protokół jest trudnym protokołem, są dwie komisje i to też generuje problemy; jedna komisja ma drugiej komisji przekazywać całość dokumentacji. To trwało trochę i generowało problemy "biurowe" - powiedział sędzia. Ocenił, że cztery lata temu, gdy nie było dwóch komisji, proces przebiegał sprawniej. Sędzia nie miałby wówczas także - jak sam przyznał - zastrzeżeń co do zachowania wszystkich standardów wyborczych. Lisak powiedział, że miejska komisja będzie starała się jak najszybciej, jeszcze w poniedziałek opracować swój protokół i ogłosić wyniki wyborów.

12:42

Obecna prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska wygrała wybory w I turze, zdobywając ok. 70 proc. głosów - wynika z cząstkowych wyników przekazanych przez Miejską Komisję Wyborczą. Drugie miejsce, z poparciem w granicach 17-18 proc. zajął kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jacek Drobny.

12:30

Jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1765 gminach i miastach; ustalono wyniki wyborów do 1745 rad gmin i 17 rad powiatów; nie ma wyników do żadnego z 16 sejmików oraz do żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński przekazał informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 11.30.

12:05

Niecodzienny wynik wyborów w Pucku na Pomorzu. W radzie miasta nie będzie tam żadnej opozycji. 100 proc. mandatów zgarnęli kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Hanny Pruchniewskiej, która zresztą kolejny raz została burmistrzem. Do rady miasta Pucka oprócz ekipy Hanny Pruchniewskiej startował także lokalny Komitet Kocham Puck oraz Prawo i Sprawiedliwość. Do rady miasta nie weszli nawet kandydaci na burmistrzów tych komitetów. To będzie jeszcze większa odpowiedzialność. Nie będzie już można niczego zwalić na radnych - powiedziała nam Hanna Pruchniewska, która sama jest członkiem Platformy Obywatelskiej, ale zdecydowała się założyć własny komitet. Jak mówi, wszyscy jej radni są bezpartyjni. To nie jest tak, że my się ze wszystkim zgadzamy, spieramy się merytorycznie - usłyszeliśmy od burmistrz Pucka.

11:59

Urzędujący prezydent Świnoujścia (Zachodniopomorskie) Janusz Żmurkiewicz, uzyskując 51,47 proc. głosów został wybrany w pierwszej turze wyborów prezydentem tego miasta - wynika z całkowitych danych ze wszystkich tamtejszych obwodowych komisji wyborczych. Będzie to jego piąta kadencja na fotelu prezydenta w III RP. W poprzednich wyborach także wygrywał w I turze.

11:33

Średnia frekwencja wyborcza w woj. łódzkim wyniosła 56,18 proc. - wynika z końcowych danych Państwowej Komisji Wyborczej. Jest to drugi - po woj., mazowieckim (57,72 proc.) wynik w kraju. Tegoroczna frekwencja w Łódzkiem była o ponad 8 proc. wyższa niż cztery lata temu.

Według PKW w województwie łódzkim najwięcej osób poszło zagłosować w pow. pajęczańskim - 65 proc., a najmniej w pow. kutnowskim - 51,08 proc.

Jeśli chodzi o gminy niekwestionowanym liderem w Łódzkiem jest gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim, gdzie frekwencja wyniosła 77,82 proc. Z kolei najmniej osób zagłosowało w gminie Czastary w pow. wieruszowskim - 38,70 proc.

W obecnym i byłych miastach wojewódzkich najwięcej osób poszło do urn w Łodzi - 54,69 proc. W dalszej kolejności w Skierniewicach - 53,38 proc., Piotrkowie Trybunalskim - 53,04 proc. i Sieradzu 52,67 proc.

11:27

Krzysztof Matyjaszczyk z SLD pozostanie prezydentem Częstochowy na kolejną kadencję. Zwycięstwo zapewnił sobie już w pierwszej turze, w której poparło go ponad 59 tys. głosujących (59,76 proc.) - wynika z wciąż nieoficjalnych, ale pełnych danych przekazanych przez Miejską Komisję Wyborczą.

11:11

Urzędujący prezydent Rafał Zając zdobywając 82,38 proc. głosów został wybrany w pierwszej turze wyborów prezydentem Stargardu (Zachodniopomorskie) - wynika z całkowitych, ale jeszcze nie opublikowanych danych ze wszystkich tamtejszych obwodowych komisji wyborczych.

10:47

Urzędujący od 2002 roku prezydent Krosna (Podkarpackie) startujący z własnego komitetu 61-letni Piotr Przytocki, został wybrany na kolejną kadencję. Zdobył 63 proc. głosów - wynika z protokołów ponad 90 proc. obwodowych komisji wyborczych. Pokonał 53-letniego Adama Skibę z Prawa i Sprawiedliwości, na którego głosowało 27 proc. wyborców

10:46

Piotr Głowski w Pile, Tomasz Budasz w Gnieźnie i Łukasz Borowiak w Lesznie najprawdopodobniej pozostaną na stanowiskach prezydentów w swoich miastach. Cząstkowe wyniki wskazują, że włodarze tych wielkopolskich miast wygrali wybory w pierwszej turze.

Zmiana prezydenta miasta szykuje się prawdopodobnie w Koninie; wiele wskazuje na to, że do drugiej tury nie przeszedł urzędujący prezydent Józef Nowicki. Do drugiej tury trafią najprawdopodobniej: Zenon Chojnacki (PiS) i startujący z poparciem Koalicji Obywatelskiej Piotr Korytkowski (PO).

10:32

Do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach wpłynęły 54 protokoły z 94 obwodowych komisji wyborczych. Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, opublikowanego w niedzielę wieczorem wynika, że w Kielcach do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszli Bogdan Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty), który uzyskał 35,8 proc. poparcia oraz urzędujący prezydent Wojciech Lubawski (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski) z poparciem 29,6 proc.

10:26

Francuski, prawicowy dziennik "Le Figaro" podkreśla zdecydowane zwycięstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Polscy zwolennicy tej partii widzą w osobie Jarosława Kaczyńskiego odważnego obrońcy polskich interesów w Unii Europejskiej. Chodzi tu między innymi o jego sprzeciw wobec przyjmowania imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Gazeta twierdzi jednak, że niektóre wprowadzane przez PiS kontrowersyjne reformy wzmocniły elektorat opozycyjny.

10:17

To ważny sprawdzian nastrojów przed przyszłorocznym głosowaniem do Parlamentu Europejskiego - piszą o wyborach samorządowych w Polsce niemieckie media. Według "Deutsche Welle", zwycięstwo w wyborach PiS kupiło sobie zasiłkami socjalnymi. Komentatorzy stacji zauważają, że partia poszerzy teraz swoją władzę w samorządach i może tam też podejmować kontrowersyjne decyzje, jak ma to miejsce w parlamencie krajowym. "Die Welt" pisze, że zarówno PiS jak i Koalicja Obywatelska wynik wyborów przedstawiają jako sukces. Gazeta dziwi się, że partia rządząca nie osiągnęła lepszego wyniku, miała przecież w dużej mierze bezkrytyczne wsparcie państwowej telewizji. W podobnym tonie pisze "Die Zeit" dodając, że porażka PiS w dużych miastach może świadczyć o niezadowoleniu części społeczeństwa z kierunku obranego przez partię Jarosława Kaczyńskiego.

10:14

W Elblągu prawdopodobnie będzie druga tura. Znane są wyniki z 60 na 62 komisje. Obecny prezydent Witold Wróblewski zdobył niespełna 49 procent, a Jerzy Wilk z Prawa i Sprawiedliwości prawie 29 procent. W Olsztynie podliczono już głosy z połowy komisji obwodowych. Prowadzi Piotr Grzymowicz. Czesław Jerzy Małkowski ma na razie 300 głosów mniej i wszystko wskazuje, że dojdzie do drugiej tury. Wstępne wyniki wskazują, że nie będzie zmiany na stanowisku prezydenta Ełku i burmistrza Giżycka.

10:11

Na południu Małopolski wciąż trwa liczenie głosów w wielu komisjach wyborczych, ale z powoli wyłania się już obraz sytuacji po wyborach samorządowych. Wynika z niego, że rewolucji nie będzie, może z jednym wyjątkiem - rządząca przez trzy kadencje Ewa Przybyło prawdopodobnie nie będzie burmistrzem Rabki Zdroju.

W Zakopanem i Nowym Targu po zliczeniu głosów z części komisji wyborczych prowadzą dotychczasowi włodarze i to z przewagą, która pozwoli im zwyciężyć już w I turze. Największymi miastami Podhala będą prawdopodobnie nadal rządzić Leszek Dorula i Grzegorz Watycha. W Nowym Sączu zapewne będzie II tura wyborów, w której zmierzą się kandydatka PiS Iwona Mularczyck z niezależnym Ludomirem Handzlem.

10:08

55,2 proc. to frekwencja wyborcza w Łódzkiem. Więcej osób zagłosowało tylko na Mazowszu.

Spośród powiatów w województwie łódzkim, największe zainteresowanie wyborców, odnotowano w powiecie opoczyńskim, gdzie głosowało blisko 65 proc. uprawnionych.

W Skierniewicach do urn poszło 53 proc. wyborców i aktualny prezydent Krzysztof Jażdżyk zdobył bardzo wysokie, ponad 80-procentowe poparcie.

Dogrywki będą w: Zgierzu, Bełchatowie, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Łęczycy, a chyba największym przegranym jest dotychczasowy prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiedzki, który nie wszedł do drugiej tury.

09:56

TVN 24 podało wyniki late poll: PiS 33 proc., KO 26,7 proc., PSL 13,6%25, SLD 6,6 proc. Kukiz 5,9 proc., Bezpartyjni 5,8 proc., Wolność 1,5 proc., Razem 1,5 proc., RN 1,3 proc., Zieloni 1,1 proc.

Badanie late pool to badanie realizowane w dniu wyborów, po zakończeniu głosowania. Na podstawie cząstkowych wyników wyborów z wybranych losowo komisji.



Poprzednie sondażowe wyniki:

/ Wg sondażu IPSOS dla TVP / Grafika RMF FM

09:47

Z niecierpliwością czekam na potwierdzenie wyników wyborów - powiedział Rafał Trzaskowski, który według sondaży wygrał wybory na prezydenta w stolicy. Zapowiedział, że po ukonstytuowaniu się nowej rady miasta będzie wcielał w życie swój program, zwłaszcza dot. jakości życia mieszkańców. Wymienił tu darmowe żłobki, pakiet senioralny i dopłaty do zajęć dodatkowych dla stołecznych uczniów.

Polityk dziękował wszystkim tym, którzy pomagali mu w kampanii wyborczej, w tym kandydatom Koalicji Obywatelskiej na radych. Największe podziękowania skierował jednak do warszawiaków za ich "olbrzymią mobilizację". Jak mówił, "wszyscy potwierdzają, że tak dużej frekwencji w Warszawie nie było od dawna".

09:44

Miejskie Komisje Wyborcze w Białej Podlaskiej i Chełmie (Lubelskie) wciąż rejestrują wyniki głosowania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w obu tych miastach dojdzie do drugiej tury wyborów na prezydenta.

Do komisji wyborczej w Chełmie spłynęło już około 2/3 protokołów z obwodowych komisji wyborczych. Także w Białej Podlaskiej zarejestrowano już większość protokołów z głosowania. Komisje wciąż pracują.

W Białej Podlaskiej, według danych z 20 na 29 komisji, obecny prezydent Dariusz Stefaniuk z PiS zdobył 44 proc. głosów, a jego przeciwnik Michał Litwiniuk z Koalicji Obywatelskiej - 31,83 proc. - poinformowało Polskie Radio Lublin.

W Chełmie prawdopodobnie w drugiej turze zmierzą się: urzędująca prezydent Agata Fisz (SLD) i kandydat Zjednoczonej Prawicy Jakub Banaszek - wynika z nieoficjalnych informacji opublikowanych przez lokalny portal internetowy chelmski.eu, który powołuje się na dane z 86 proc. obwodowych komisji wyborczych w mieście.

Według tych wstępnych wyników Agata Fisz zdobyła 45,3 proc. głosów, a Jakub Banaszek 37,6 proc.

09:38

Rządzący Rzeszowem od 2002 roku Tadeusz Ferenc wygrał wybory w I turze. Z cząstkowych wyników, obliczonych na podstawie danych z 84 na 94 komisji wynika, że uzyskał 64 proc. poparcia. Jego najpoważniejszy konkurent, kandydat Zjednoczonej Prawicy, poseł PiS Wojciech Buczak uzyskał 29 proc.

09:10

Urzędujący prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk, wygrał wybory w I turze. Poparło go ok. 81 proc. głosujących. Jego rywalem był Janusz Pastusiak (KW PiS), na którego głos oddało ok. 19 proc.

09:08

33-letni Lucjusz Nadbereżny z PiS ponownie został prezydentem Stalowej Woli (Podkarpackie). W pierwszej turze pokonał on 50-letniego Andrzeja Szymonika z KWW Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego.

09:03

Obecny wiceprezydent Jeleniej Góry i kandydat Koalicji Obywatelskiej Jerzy Łużniak oraz senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz zmierzą się w II turze wyborów.

09:03

Miejskie Komisje Wyborcze w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze nadal rejestrują wyniki głosowania. W poniedziałek ok. godz. 8 w pierwszym z tych miast zweryfikowano ok. 1/3 protokołów z komisji obwodowych, w drugim 40 z 68. Obie komisje nie podają cząstkowych wyników wyborów.

Polskie Radio Zachód poinformowało, że w Zielonej Górze zgodnie z cząstkowymi danymi z ponad 50 komisji obecny prezydent miasta Janusz Kubicki zdobył blisko 60 proc. głosów. Na Piotra Barczaka z PiS głosowało 18 proc. zielonogórzan. Na kolejnych miejscach: Anita Kucharska-Dziedzic (Ruch Miejski) - 9,5 proc., Tomasz Nesterowicz (SLD) - 7 proc. i Sławomir Kotylak (PO) - 5 proc. głosów.

Według tej samej informacji, z cząstkowych wyników z 2/3 komisji w Gorzowie Wielkopolskim na prezydenta Jacka Wójcickiego zagłosowało 65 proc. wyborców, a na Sebastiana Pieńkowskiego z PiS 15 proc. Na kolejnych miejscach: Marta Bejnar-Bejnarowicz (Kocham Gorzów - 10 proc.), Robert Surowiec (PO - 8 proc.) i Ryszard Kneć (Fani Gorzowa - 0,8 proc.).

09:01

PiS wygrywa wybory w 9 na 16 sejmików wojewódzkich, jego konkurenci już jednak zapowiadają, że rządzić w nich będzie Koalicja Obywatelska współpracująca z ludowcami. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, taki obrót sprawy jest nie tylko możliwy, ale też bardzo podobny do sytuacji z poprzednich wyborach samorządowych. W 2014 roku PiS także wygrał większość sejmików, ostatecznie rządził jednak tylko na Podkarpaciu, bo tylko tam zdobył przewagę potrzebną do samodzielnego sprawowania rządów.

Wczoraj PiS poprawił swój wynik sprzed czterech lat, to jednak nie wystarczy, żeby wygrywając - objął rządy. Ma tylko niecałą 1/3 głosów, a Koalicja Obywatelska razem z PSL-em - sporo ponad 40, i do powołania swoich marszałków potrzebuje w sejmikach tylko pojedynczych mandatów lokalnych działaczy.

Politycy Platformy Obywatelskiej tryumfują dziś tak jak cztery lata temu, choć raczej nie powinni - wtedy ich wyniki były samodzielne, dziś niższe niż wtedy osiągnęli wspólnie z Nowoczesną, a ich koalicje, żeby działały, wciąż wymagają dodatkowych głosów. Lepienie ich będzie więc trudne, bo wszystkich łączy ledwo jedno hasło: "Z każdym, byle nie z PiS".

08:57

W Gdyni znamy nieoficjalny wynik z 70 proc. obwodów. Wojciech Szczurek ma poparcie rzędu 68 proc. To mniej niż 4 lata temu, ale i tak bardzo dużo i jest to zdecydowane zwycięstwo. Drugie miejsce zajmuje poseł Marcin Horała z wynikiem 16 proc. Trzecie - Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski z 11 proc. poparcia. W radzie miasta, zgodnie z tymi danymi, wygrywa Samorządność Wojciecha Szczurka z poparciem na poziomie 48 proc.

W Sopocie nie ma jeszcze wyników. Nieoficjalne dane mówią o niespełna 60 proc. poparciu dla Jacka Karnowskiego. "Sołtys" - tak mówi się na prezydenta w Sopocie, najpewniej będzie rządził więc przez najbliższe 5 lat.

08:50

Policjanci przesłuchali już pierwsze osoby w sprawie kradzieży kart do głosowania z jednego z lokali wyborczych w Olsztynie. Zniknęło dokładnie 399 druków. Jak informuje reporter RMF FM, w lokalu nie było monitoringu. Policjanci analizują teraz nagrania z kamer miejskich. Zabrane karty dotyczyły tylko głosowania na prezydenta. Osobie, która mogła je zabrać, grożą nawet dwa lata więzienia.

08:44

Marcin Krupa - według sondażowych wyników - wygrał w I turze wyborów na prezydenta Katowic. Otrzymał nieco ponad 51 proc. głosów. Na jego rywala Jarosława Makowskiego z Koalicji Obywatelskiej głosowało niespełna 24,5 proc. wyborców.

Cząstkowe wyniki wskazują, że m.in. najdłużej urzędujący prezydent miasta w Polsce, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz zachowa stanowisko. Na fotelu prezydenta pozostaną także m.in.: Krzysztof Matyjaszczyk w Częstochowie, Andrzej Dziuba w Tychach, Arkadiusz Chęciński w Sosnowcu, Andrzej Kotala w Chorzowie czy Paweł Silbert w Jaworznie.

Druga tura będzie natomiast m.in. w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Mysłowicach i Dąbrowie Górniczej.

08:38

W Szczecinie na pewno będzie II tura wyborów na prezydenta miasta. Za dwa tygodnie zmierzą się: Piotr Krzystek, jego poparcie po zsumowaniu danych 75 proc. komisji sięga 47 proc., ale kto będzie jego rywalem jeszcze nie jest do końca pewne. Według lokalnego sondażu miałby to być Sławomir Nitras, ale Bartłomiej Sochański z PiS depcze mu po piętach i jeszcze może czekać nas niespodzianka.

Drugiej tury nie będzie w Koszalinie, Stargardzie i Goleniowie. Wygrali dotychczasowi włodarze, z czego w Stargardzie mógł paść rekord tych wyborów, bo na Rafała Zająca zagłosowało aż 84 proc. wyborców.

Dogrywka na pewno czeka Kołobrzeg. Wyniki cząstkowe pokazują, że trafią do niej Anna Mieczkowska i Jacek Woźniak.

08:34

To jest cień, bardzo to przeżyłem. Pewnie jakieś błędy były, a Warszawa była trudnym miastem, cieszę się z jednej rzeczy - że Patryk Jaki zachował się znakomicie po ogłoszeniu wyników i złożył gratulacje. Myślę, że (gratulacje) wprowadziły wszystkich w konsternację - i naszych i tamtych zwolenników - podkreślił poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, komentując przegraną Patryka Jakiego. Mamy wszelkie szanse zainicjować rozmowy (na temat koalicji w sejmikach) (...) Mamy małe możliwości koalicyjne, ale jesteśmy otwarcie na rozmowy w terenie - stwierdził Cymański w Porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do ewentualnych koalicji w sejmikach.



08:26

Rządzący Bydgoszczą od 2010 roku Rafał Bruski z PO będzie prawdopodobnie zajmował tę funkcję przez pięć kolejnych lat. Z cząstkowych danych przekazanych przez Miejską Komisję Wyborczą wynika, że uzyskał on ok. 54 proc. głosów. Jego kontrkandydat - poseł Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości - ok. 30 proc.

08:25

Ważne jest, żeby w demokracji lokalnej, (...) same wspólnoty lokalne decydowały, kto będzie ich liderem i nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest roztropnie, kiedy liderzy centrali partyjnych wyznaczają kandydatów - powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Według niedzielnego sondażu Ipsos do drugiej tury w walce o prezydenturę Gdańska Adamowicz z wynikiem 36,7 proc. powinien zetrzeć się z wystawionym przez Zjednoczoną Prawicę Kacprem Płażyńskim, który osiągnął wynik 32,3 proc. Reprezentujący Koalicję Obywatelską Jarosław Wałęsa uzyskał 25,3 procent poparcia.

Adamowicz nie ma żalu do Platformy Obywatelskiej o wystawienie w wyborach Wałęsy.

Pytany o to, co chciałby powiedzieć ponad 25 procentom wyborców, którzy zagłosowali na kandydata Koalicji Obywatelskiej, oświadczył: Przed chwilą czytałem ogromne ilości sms-ów i informacji messengerowych. Wśród nich przewijała się taka nutka "nie będzie walki bratobójczej", taka nutka ulgi, że nie będziemy z sobą konkurować.

08:13

W Lublinie - trzecia kadencja Krzysztofa Żuka - startującego z własnego komitetu, z poparciem PO, Nowoczesnej, PSL, SLD i Wspólnego Lublina. To nie jest niespodzianka. Pytanie było, czy Krzysztof Żuk wygra w I turze, czy będzie potrzebna dogrywka. Jednak blisko 60 proc. głosów oddanych na Żuka nie pozostawia złudzeń. Sylwester Tułajew zyskał 33 proc. Żuk trzeci raz z rzędu wygrywa z kandydatem PiS-u, w tym drugi już w I turze.

08:04

Miejska Komisja Wyborcza w Elblągu zarejestrowała 47 protokołów z 62. W Elblągu najlepszy wynik osiągnął dotychczasowy prezydent Witold Wróblewski startujący z własnego komitetu wyborczego, który w drugiej turze spotka się najprawdopodobniej z kandydatem PiS posłem Jerzym Wilkiem.

08:03

Do Miejskiej komisji wyborczej w Łodzi wpłynęło niespełna 1/3 protokołów z 317 obwodowych komisji wyborczych. Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, opublikowanego w niedzielę wieczorem wynika, że w obecna prezydent Łodzi Hanna Zdanowska popierana przez Koalicję Obywatelską (PO i Nowoczesna) oraz m.in. lokalne struktury SLD, PSL i KOD wygrała w pierwszej turze wyborów na prezydenta Łodzi, uzyskując 70,1 proc. Na drugim miejscu - wg sondażu - znalazł się Waldemar Buda (PiS) z 24,2 proc. głosów.

07:57

Urzędujący prezydent Włocławka - kandydat Koalicji Obywatelskiej Marek Wojtkowski oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Chmielewski zmierzą się w II turze wyborów.

07:50

We Wrocławiu ważą się losy II tury wyborów. Słabnie poparcie dla Jacka Sutryka, kandydata Koalicji Obywatelskiej, który według sondażu miał wygrać w I turze. Zyskuje kontrkandydatka Prawa i Sprawiedliwości, Mirosława Stachowiak-Różecka.

Na Dolnym Śląsku może paść także wyborczy rekord. Ten może należeć do urzędującego prezydenta Wałbrzycha. Roman Szełemej, według nieoficjalnych wyników z niemal wszystkich komisji, uzyskał 85 proc. głosów. To może być krajowy rekord w miastach powyżej stu tysięcy mieszkańców.

07:35

W Krakowie są problemy z liczeniem głosów. Już 10 proc. protokołów trzeba było odesłać do obwodowych komisji wyborczych, bo zawierały błędy, a zliczono dopiero około 15 proc. wszystkich głosów oddanych w niedzielnych wyborach.

Liczenie trwa tak długo między innymi ze względu na dwie komisje wyborcze. W tych wyborach to była premiera - kodeks wyborczy w tym roku dwukrotnie nowelizowany wprowadził dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia jego wyników.

Pierwsza przekazuje drugiej m.in. urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Ta druga komisja zaczynała pracę dopiero po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym.

07:30

W tej chwili Rafał Trzaskowski – bo rozumiem, że o nim mówimy – wygrał wybory prezydenckie w Warszawie (…). Przypomnę, że wybory prezydenckie w Polsce są dopiero za dwa lata. Po drodze mamy wybory europejskie, parlamentarne. Postawiliśmy pierwszy krok do tego maratonu wyborczego. Krok udany, dobry, dający mocne podstawy do tego, żeby mieć optymizm w sercu i widzieć te wybory kolejne coraz lepsze dla nas. Cały czas uważam, że po wygranych wyborach parlamentarnych w 2019 roku, czyli za rok o tej porze, Donald Tusk powinien wystartować w wyborach prezydenckich i wygrać je, bo europejska pozycja Donalda Tuska jest na tyle mocna, że przyda się Polsce w odbudowywaniu naszych relacji w Europie – stwierdził w rozmowie z Marcinem Zaborskim w RMF FM Sławomir Neumann pytany o to, czy po wygranych wyborach w Warszawie Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w krajowych wyborach prezydenckich.





07:28

Jeżeli potwierdzą się wyniki sondażu Ipsos i Rafał Trzaskowski wygra wybory w Warszawie, straci mandat poselski; jego miejsce w Sejmie zajmie kandydat tej samej listy okręgowej, który w wyborach 2015 r. otrzymał kolejno największą liczbę głosów. W tym wypadku jest to Jagna Marczułajtis-Walczak.

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Warszawie, uzyskując 54,1 proc. głosów. Drugi wynik uzyskał Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica) - 30,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos.

Ale na meblowanie personalne ratusza przyjdzie czas - mówi Trzaskowski w rozmowie z naszym dziennikarzem. Pewne miejsce w fotelu wiceprezydenta ma Paweł Rabiej. Możliwe jest przejęcie części ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz - ludzi zajmujących się inwestycjami. W tej sprawie Trzaskowski czeka na ruch rządu, ale jak mówi, nie wierzy, że spełni się scenariusz: Nie wygrał Jaki, nie ma rządowych pieniędzy.

Nie oceniam, żeby to byli samobójcy - podkreśla.

07:18

Do miejskich komisji wyborczych w Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej i Ostrowcu Świętokrzyskim - trzech miastach regionu poza Kielcami, gdzie wybierani są prezydenci - do godz. 6 rano w poniedziałek wpłynęło po kilka protokołów z komisji obwodowych, z wynikami niedzielnego głosowania.

Jak wynika z sondażu exit poll przeprowadzanego w dniu głosowania przez dziennik "Echo Dnia" ośrodek badawczy "Dobra Opinia", w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Ostrowcu w I turze głosowania dotychczas urzędujący prezydenci uzyskali poparcie ponad połowy głosujących i zostali wybrani na swoje drugie kadencje. W Skarżysku to Konrad Kroenig (53 proc. sondażowego poparcia), w Starachowicach - Marek Materek (72 proc. sondażowego poparcia), a w Ostrowcu Św. - Jarosław Górczyński (60 proc. sondażowego poparcia). Wszyscy startowali w wyborach z własnych komitetów.

07:10

Miejska komisja wyborcza w Warszawie rozliczyła dotychczas 549 z 2346 protokołów - poinformował członek komisji Jarosław Jóźwiak. Komisja nie podaje cząstkowych wyników niedzielnego głosowania. Jóźwiak zaznaczył, że dodatkowo 186 protokołów trafiło już do komisji; trwa ich wprowadzanie do systemu. Pierwsze protokoły zaczęły spływać około północy.

Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, opublikowanego w niedzielę wieczorem wynika, że w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy, z wynikiem 54,1 proc. wygrał Rafał Trzaskowski. Patryk Jaki uzyskał drugi wynik - 30,9 proc.

Według sondażu pozostali kandydaci uzyskali: Jan Śpiewak (KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa) - 3,0 proc., Justyna Glusman (Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie) - 2,6 proc., Marek Jakubiak (Kukiz’15) - 2,6 proc., Andrzej Rozenek (SLD Lewica Razem) - 1,5 proc., Janusz Korwin-Mikke (KWW Wolność w Samorządzie) - 1,0 proc., Jacek Wojciechowicz (KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa)- 1,0 proc., Piotr Ikonowicz (KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza) - 0,8 proc., Jakub Stefaniak (PSL) - 0,8 proc. Paweł Tanajno (KWW Odkorkujemy Warszawę, RIGCz, Tanajno, Hawajska+) - 0,6 proc., Sławomir Antonik (Bezpartyjni Samorządowcy) - 0,4 proc., Jan Potocki (II Rzeczpospolita Polska) - 0,4 proc., Krystyna Krzekotowska (KW Światowego Kongresu Polaków) - 0,3 proc.

06:58

Wyniki wyborów samorządowych mogą być znane we wtorek lub środę, a może nawet w czwartek. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz wyjaśniał, że wyniki w przypadku miast lub gmin są w Polsce sukcesywnie podawane i na tym poziomie mogą być znane już w poniedziałek.

PKW przyznaje, że nie wie, jaka jest skala niedopisania wyborców do rejestrów po wniosku elektronicznym. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak dodaje, że do PKW docierają takie zgłoszenia; najwięcej jest z Warszawy.

Więcej o problemach z liczeniem głosów przeczytacie <<< TUTAJ >>>





06:54

Druga II w Gdańsku bez kandydata Koalicji Obywatelskiej, to chyba jedna z większych niespodzianek w tych wyborach. Jarosław Wałęsa początkowo był liderem przedwyborczych sondaży, a Gdańsk to przecież matecznik jego partii, czyli Platformy Obywatelskiej.

O prezydenturę walczą dalej między inny urzędujący prezydent Paweł Adamowicz, kiedyś w Platformie, aktualnie z własnym komitetem "Wszystko dla Gdańska". Według sondażowych wyników zyskał 36, 7 proc. głosów. Niecałe 4,5 proc. mniej uzyskał Kacper Płażyński, wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość. Liczenie głosów trwa, czekamy więc na oficjalne wyniki.

Wygrana PiS w II turze jest mało prawdopodobna, bo ci, którzy głosowali na Wałęsą, mogą poprzeć Adamowicza, a reszta kandydatów nie uzyskała zbyt wysokich wyników. Adamowicz mówił nam wczoraj, że ton kampanii przed II turą będzie zależał od Płażyńskiego, apelował o merytoryczną rywalizację.

Moja taka była, kampania Adamowicz niekoniecznie - usłyszał nasz dziennikarz od Kacpra Płażyńskiego.

06:45

Do godziny 6:00 obwodowe komisje wyborcze sporządziły 79 tys. 647 protokołów, z których 23 tys. 592 zostały zweryfikowane przez komisje wyższego szczebla - przekazał na konferencji prasowej zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wiesław Kozielewicz.

Jeśli chodzi o pracę obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania, bo teraz te komisje pracują; komisje sporządziły już 79 tys. 647 protokołów na ogólną liczbę protokołów ok. 116 tys. - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że z tego do sejmików samorządowych są 17 tys. 553 protokoły, do rad powiatów 14 tys. 931, do rad gmin i rad miast 29 tys. 25 protokołów; jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 18 tys. 138 protokołów.

Jak dodał, komisje obwodowe przekazują sporządzone przez siebie protokoły komisjom wyższego szczebla. Te komisje wyższego szczebla muszą te protokoły z komisji obwodowych zweryfikować i wprowadzić do swojego systemu.





06:42

399 kart do głosowania zginęło w jednej z komisji wyborczych w Olsztynie. Wszystkie dotyczyły głosowania na prezydenta miasta. Chodzi o komisję wyborczą, która mieściła się przy ulicy Warszawskiej w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadomo, że wszystkie karty były ostemplowane, gotowe do wydania. Dopiero po podliczeniu wszystkich głosów okaże się, czy karty zostały użyte w którejś z obwodowych komisji wyborczych. Gdyby tak się stało prawdopodobnie dojdzie do protestu wyborczego i wtedy sąd zdecyduje, czy miało to wpływ na wyniki wyborów. W Olsztynie po podliczeniu głosów z 26 na 101 komisji prowadzi Czesław Małkowski, tuż za nim jest obecny prezydent Piotr Grzymowicz.

06:40

Jeśli potwierdzą się wyniki sondażowe - drugiej tury wyborów na prezydenta Poznania nie będzie. Tam miażdżącą przewagą wygrywa obecnie urzędujący Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej. Według sondażu exit poll dla TVP zdobył 56,6 proc. Jego główny rywal Tadeusz Zysk z PiS zdobył 22,2 proc. głosów. Na trzecim miejscu uplasował się Tomasz Lewandowski ze Zjednoczonej Lewicy, uzyskując 7,4 proc. poparcia poznaniaków. Jaśkowiak zostawił więc konkurencje daleko w tyle, jeśli te wyniki potwierdzą się po podliczeniu głosów - w Poznaniu po raz pierwszy od 28 lat nie będzie II tury.

Wciąż jednak trudno o precyzyjną godzinę ogłoszenia cząstkowych wyników przez miejską komisję - jak powiedział jej szef - liczenie głosów toczy się w bardzo powolnym tempie, co wynika z problemów z przekazywaniem dokumentacji przez komisje z wszystkich okręgów.

06:37

W Trójmieście jest problem z liczeniem głosów. Wyników nie ma w niespełna 40 tysięcznym Sopocie. Nasz reporter Kuba Kaługa usłyszał w miejskiej komisji wyborczej ostatecznego rezultatu można spodziewać się najwcześniej ok. godziny 10:00, są bowiem kłopoty z liczeniem głosów. Pracownicy komisji mówią o kłopotach z przekazywanie sobie pracy między nocną a dzienną zmiana, która pracowała przy wyborach.

06:33

Kraków: 43,7 proc. dla Jacka Majchrowskiego i 33,6 proc. dla Małgorzaty Wassermann - to wstępne sondażowe wyniki wyborów w stolicy Małopolski, które oznaczają też II turę wyborów samorządowych.

Faworytem jest Jacek Majchrowski. Wiele sondaży daje mu w II turze przeważające zwycięstwo. Do drugiej tury zostały jednak dwa tygodnie i wszystko może się jeszcze zmienić. Wiele zależy od tego, jak zagłosują wyborcy pozostałych kandydatów, a przede wszystkim osoby głosujące na Łukasza Gibałę, który zdobył niecałe 17 proc. głosów.

Z informacji na godzinę 6:00 wynika, że w Krakowie przeliczono 15 proc. głosów. Trwa to bardzo długo, między innymi ze względu na dwie pracujące komisje wyborcze. To rozwiązanie wprowadzono podczas wyborów samorządowych po raz pierwszy w tym roku.

06:20

Koalicja Obywatelska ogłosiła wielki triumf, bo nie dość, że utrzymała wszystkie duże miasta, to jeszcze zrobiła to z przytupem. Tak jak w Warszawie - gdzie wygrała w I turze. Miazgą i dużym kłopotem dla PiS-u jest Łódź i wynika 70 procent - Hanny Zdanowskiej.

Miarą sukcesu Koalicji Obywatelskiej i porażki PiS-u jest to, że za największy sukces może uznać drugą turę w Krakowie i Gdańsku.

Dlatego w sztabie PiS-u wszyscy woleli mówić o zwycięstwie w sejmikach - skupiając się na wyniku 32,3 proc. - tam odmieniali "sukces" przez wszystkie przypadki. Ale świętowanie nie trwało zbyt długo. Radość mogła przyćmić chociażby warszawska porażka Patryka Jakiego, do której Jarosław Kaczyński w ogóle się nie odniósł.

Zazwyczaj słychać było krótkie tłumaczenia "stolica zawsze jest liberalna".

Ale około 22:00 przy Nowogrodzkiej pojawił się Zbigniew Ziobro. Nieoficjalnie mówi się, że został wezwany przez Jarosława Kaczyńskiego w związku z warszawską porażką Patryka Jakiego.

Kolejnym zmartwieniem przy Nowogrodzkiej jest poszukiwanie koalicjanta. Nieoficjalnie słychać było, że PiS w Sejmikach liczy na współpracę z SLD, ale negocjacje dopiero się rozpoczną.

Trudno będzie się dogadać z Koalicją Obywatelską, chociaż niczego nie można wykluczyć. Może ktoś się nawróci - mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju o tym niełatwym dla PiS-u zwycięstwie.

My mamy z kim zawierać koalicję, PiS - nie -mówi lider PO Grzegorz Schetyna.

Niech cieszą się dzisiaj i mówią, że to jest najlepszy wynik w historii III RP. Powodzenia, a my będziemy budować koalicję. Ponad 16 proc. Polskiego Stronnictwa Ludowego zmienia całą sytuacje. Ten obóz demokratyczny będzie rządził zdecydowanej liczbie województw. To dla mnie było marzenie - dodał Schetyna, który jeszcze dziś jest umówiony z prezesem PSL na rozmowy koalicyjne.

Wiele zależy jeszcze od ostatecznych wyników z poszczególnych województwa, ale Koalicja Obywatelska liczy na utrzymanie władzy w 15 z 16 sejmików.

06:07

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w 9 sejmikach z wynikiem 32,3 procent. Koalicja Obywatelska bierze 7 województw - odbijając Wielkopolskę oraz Warmię i Mazury Ludowcom. PiS za to - według tych wstępnych sondażowych wyników - obiera Platformie Dolny Śląsk - a PSL odbiera Lubelszczyznę i Świętokrzyskie. Ale to PSL będzie miało wiele do powiedzenia, bo z wynikiem 16,6 proc. może dyktować warunki jako niezbędny koalicjant. I to może być zła wiadomości dla PiS, bo Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że nie będzie współpracy z ugrupowaniem, które jest antysamorządowe.

W Warszawie spektakularne zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski z wynikiem nieco ponad 54 proc. Niecałe 31 proce. zdobył Patryk Jaki. Niewielu spodziewało się rozstrzygnięcia boju o Warszawę już w pierwszej turze.

Dogrywki nie będzie także w Łodzi - tam Hanna Zdanowska ze spektakularnym ponad 70 proc. poparciem.

W pierwszej turze zwyciężył także - urzędujący prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak popierany przez Koalicję Obywatelską - 56,6 proc. głosów.

Nieco więcej, bo 59,7 proc. głosów zdobył w Lublinie obecny prezydent Krzysztof Żuk - popierany przez Koalicję Obywatelską.

Możliwe, że drugiej tury nie będzie też we Wrocławiu - tam Jacek Sutryk - kandydat Koalicji Obywatelskiej - balansuje na granicy z wynikiem 50,1 proc. poparcia.

