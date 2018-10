Mam nadzieję, że środa będzie najpóźniejszym i ostatecznym terminem, kiedy podamy wyniki - powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Głosowanie w wyborach samorządowych rozpoczęło się o godz. 7 rano i potrwa do godz. 21.

Na zdjęciu przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński oraz członek komisji, sędzia SN Wiesław Błuś / Leszek Szymański / PAP

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński pytany, kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych, odpowiedział: Chcielibyśmy jak najwcześniej, ale myślę, że wcześniej niż we wtorek wieczorem, a może w nocy z wtorku na środę tych wyników chyba nie podamy.

To są rzeczywiście najtrudniejsze wybory i liczenia głosów jest sporo. Może to być też środa, już tak z ostrożności mówię, że może nawet i czwartek, ale mam nadzieję, że to środa będzie tym najpóźniejszym i ostatecznym terminem kiedy podamy wyniki - powiedział szef PKW.

W wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Do głosowania w wyborach samorządowych jest uprawnionych ponad 30,24 mln osób; wybory odbędą się w 26 983 obwodach głosowania.

W ciągu dnia PKW dwukrotnie poda informację o frekwencji: o godz. 13.30 poda stan na godz. 12, a godz. 18.30 - stan na godz. 17.00. Kolejna konferencja prasowa odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 21.30. Wówczas PKW poda informację o zamknięciu lokali wyborczych i ewentualnych incydentach.

Po zakończeniu ciszy wyborczej - zapraszamy na wieczór wyborczy do RMF FM i na RMF24! Startujemy tuż po zamknięciu lokali wyborczych, czyli o 21:00. Fakty RMF FM poprowadzi Tomasz Staniszewski, z kolei na RMF24 rozpocznie się specjalny program Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski zaprasza na wieczór wyborczy Jarosław Gawłowski /RMF FM





Wieczór wyborczy w Faktach RMF FM o godz. 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00.

O 21 zapraszamy także na RMF24. Nasz dziennikarz Marcin Zaborski zaprosił do studia trzech politologów Ewę Marciniak z UW, Mikołaja Cześnika z SWPS oraz Marcina Roszkowskiego z SGH, którzy na bieżąco będą komentować sondażowe wyniki wyborów samorządowych.

Tuż po 21, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych - na antenie RMF FM i na RMF 24 - przedstawimy sondażowe wyniki głosowania, oparte na badaniu exit poll zrealizowanym przez instytut Ipsos dla TVP. Poinformujemy Was, jaka była frekwencja, kto będzie rządził w sejmikach, gdzie wybory na prezydentów rozstrzygnie druga tura.

W Faktach RMF FM pokusimy się także o pierwsze powyborcze scenariusze.

Oczywiście analiz i komentarzy nie zabraknie również o poranku 22 października. Podamy najświeższe informacje o wynikach wyborów i frekwencji. Oprócz Porannej rozmowy Roberta Mazurka tuż po godzinie 8, zapraszamy na wywiad Marcina Zaborskiego - o godz. 7.

Wszystkie najważniejsze informacje będziecie mogli na bieżąco śledzić w specjalnym serwisie RMF 24. W niedzielę wieczorem zapraszamy na relację na żywo.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 4 listopada - odbędzie się tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.

(j.)