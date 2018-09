W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu Prawo i Sprawiedliwość odnotowało największy spadek poparcia, jednak z wynikiem 33,2 proc. poparcia wygrałoby wybory do Sejmu. W sumie swoich posłów wprowadziłoby do parlamentu pięć ugrupowań.

/ Archiwum RMF FM

Partia Jarosława Kaczyńskiego w porównaniu do badania przeprowadzonego w czerwcu straciła 4,6 pkt proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska Platforma i Nowoczesna, na którą swój głos chce oddać 26,4 proc. badanych. W porównaniu do czerwca obie partie tracą 1,5 pkt proc. Podium zamyka Kukiz'15. Na ugrupowanie chce zagłosować 10 proc. Polaków. To wzrost o 2,1 pkt proc.

Do Sejmu dostałby się jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który zagłosowałoby 8,7 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 6,3 proc. badanych (wzrost o 0,6 pkt proc.).



Poniżej progu wyborczego znalazłaby się partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego (3,3 proc.), Partia Razem (2,4 proc.) i Kongres Nowej Prawicy (1 proc.). 8,7 proc. Polaków deklaruje, że nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.