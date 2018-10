Jeśli wierzyć badaniom opinii publicznej, to prezydentami zostaną: w Gdańsku - Jarosław Wałęsa, w Krakowie - Jacek Majchrowski, we Wrocławiu - Jacek Sutryk, a w Poznaniu - Jacek Jaśkowiak. Wszystko rozstrzygnie się jednak w drugiej turze wyborów samorządowych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie "Gazety Wyborczej". PiS ma poważne powody do zmartwień.

