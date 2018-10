​My mówimy, jak ważne jest szukanie prawdy w polityce; chcemy szukać prawdy w relacjach z wyborcami. W kampanii zderzyliśmy się z falą kłamstwa politycznego, partyjnego, centralistycznego kłamstwa PiS - mówił w niedzielę w Legnicy szef PO Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W Legnicy na Dolnym Śląsku odbywa się w niedzielę lokalna konwencja Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreślił, że wybory samorządowe są "niezwykle istotne". Rozpoczynają one maraton wyborczy, który zdecyduje o tym, jak będzie wyglądać Polska po wyborach parlamentarnych i prezydenckich - mówił Schetyna.



Dodał, że projekt Koalicji Obywatelskiej ma pokazać jak ważny jest samorząd. Chcemy pokazać jak ważne jest budowanie w Polsce wspólnoty; chcemy szukać tego, co wspólne co samorządowe, co upodmiotowi nasze lokalne ojczyzny - mówił.



Schetyna podkreślił, że Koalicja Obywatelska "mówi jak ważne jest szukanie prawdy w polityce". Chcemy szukać prawdy w relacjach z wyborcami. W kampanii zderzyliśmy się z falą kłamstwa politycznego, partyjnego, centralistycznego kłamstwa PiS - dodał.



Zwrócił się też do premiera Mateusza Morawieckiego: "proszę przestać kłamać".



My musimy mówić prawdę, pokazywać prawdziwe programy, pokazywać żywych ludzi. Musimy budować to w kontrze do wielkiej państwowej maszyny, która chce zniszczyć opozycję - podkreślił Schetyna.

Lubnauer: Te wybory są szansą pokazania żółtej kartki rządzącym

Te wybory są szansą pokazania żółtej kartki rządzącym; koniec z seansem nienawiści i pogardy - mówiła w Legnicy przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



Lubnauer wzięła udział w Legnicy na Dolnym Śląsku w lokalnej konwencji Koalicji Obywatelskiej.



Przewodnicząca Nowoczesnej podkreśliła, że stawka zbliżających się wyborów jest bardzo wysoka. To nie są tylko wybory decydujące o tym, jak będzie wyglądać lokalna władza. Te wybory są szansą na pokazanie żółtej kartki rządzącym. Koniec z seansem nienawiści i pogardy. Nie może być tak, żeby premier rządu nienawidził obywateli (...) nie może być tak, by proponował on miskę ryżu zamiast godnej pracy i płacy - mówiła.



Lubnauer przypomniała, że Koalicja Obywatelska zgłosi wniosek o votum nieufności wobec premiera. Pokażemy wszystkim Polakom, że Mateusz Morawiecki nie jest godny sprawowania urzędu premiera - mówiła.



Dodała, że Koalicja Obywatelska jest "obecnie jedyną nadzieją na powstrzymanie PiS". Jedyną nadzieją na to, by w tych wyborach wygrała wolna Polska - samorząd wolnych ludzi - powiedziała.

(ph)