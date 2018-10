W nadchodzących wyborach samorządowych chodzi nie tylko o wybranie sensownych samorządowców, ale też o potwierdzenie, że Polska chce być w UE, chce być częścią cywilizacji Zachodu - mówił w Łomży lider PO Grzegorz Schetyna. Zaapelował o głosowanie na kandydatów Koalicji Obywatelskiej.

Na konferencji prasowej w Łomży Schetyna wyraził pogląd, że w ostatnich dniach wyraźnie widać, że politycy PiS "chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej".

Według niego świadczy o tym m.in. złożony przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wniosek do TK, w którym kwestionuje on zgodność z konstytucją przepisu unijnego traktatu, na podstawie którego polskie sądy kierują pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.



Dlatego tak bardzo ważne jest dzisiaj to, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę z tego jak ważne są to wybory, że w tych wyborach nie chodzi tylko o kwestie samorządowe, o to, czy wybierzemy dobrych, sensownych wójtów, burmistrzów i prezydentów, czy będziemy mieli sensownych radnych sejmików województw. Chodzi też o to, żeby potwierdzić to, że Polska chce być w Unii Europejskiej, chce być częścią cywilizacji Zachodu - podkreślił szef PO.

Schetyna apelował, by w najbliższą niedzielę być przy urnach wyborczych. Bądźmy i głosujmy na ludzi, którzy dają gwarancję: podmiotowości, sensowności, przyzwoitości i tego, że swoją obecnością w samorządach dadzą gwarancje obecności Polski w UE - powiedział.