​Wielką szansą dla województwa świętokrzyskiego są m.in. specjalne strefy ekonomiczne. Chcemy inwestować w człowieka poprzez budowę żłobków, przedszkoli, poprzez ofertę dla przedsiębiorców - mówili liderzy Koalicji Obywatelskiej podczas konwencji w Skarżysku-Kamiennej.

Grzegorz Schetyna / Tytus Żmijewski / PAP

W swym wystąpieniu szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że "ten piękny region trzeba otworzyć". Wskazywał tu na poczynione już inwestycje, m.in. w drogi i kolej. Pamiętam te projekty, które prowadziliśmy jeszcze na posiedzeniach rady ministrów, w ministerstwie rozwoju, angażowaliśmy się w to, żeby region świętokrzyski wpisać w program Polski Wschodniej (...) - opisywał szef PO.

Trzeba jeszcze wiele zrobić, ale wiem, że to jest ta droga, która może otworzyć potencjał tego województwa, ludzi tego województwa, uczelni, specjalnych stref ekonomicznych, nowych miejsc pracy. To wszystko jest wielką szansą dla województwa świętokrzyskiego. Wierzę, że ekipa Koalicji Obywatelskiej zrobi to w następnej kadencji - stwierdził Schetyna.

Lider PO odniósł się też do kandydatów KO z województwa świętokrzyskiego w wyborach samorządowych. Wierzę w was i trzymam kciuki za te wybory, za waszą pracę w kampanii, za wynik wyborczy (...) Wierzę, że będziemy dumni ze świętokrzyskiego, tak jak jesteśmy dumni z jego historii, będziemy mogli kontynuować wielka prace modernizacji, inwestycji w to województwo (...) - powiedział Schetyna.

Te wybory nie rozstrzygną się tylko w miastach. We wszystkich miastach będziemy oczywiście walczyć, ale ważny jest sejmik województwa, ważni są liderzy okręgów, ważna jest walka w każdym miejscu, każda aktywność - podkreślił Schetyna.

Lubnauer: Koalicja silna siłą ludzi

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreślała, że "stworzyliśmy Koalicję Obywatelską, stworzyliśmy ją po to, żeby się wzajemnie wspierać, żeby pokazać, że porozumienia w polityce są możliwe". Koalicja Obywatelska jest silna siłą ich kandydatów, ludzi, którzy się na nią składają - z Platformy, z Nowoczesnej, z Inicjatywy Polska. Jest silna również siłą ludzi, którzy są po prostu społecznikami - mówiła.

Lubnauer zaznaczyła, że wartością KO jest także program - "konkretna oferta dla Polaków". Podkreśliła, że woj. świętokrzyskie ma problem z demografią - że się starzeje i wyludnia - i dlatego "warto jest inwestować w człowieka" poprzez budowę żłobków, przedszkoli, zapewnienie "przyjaznej edukacji", ale również poprzez ofertę dla przedsiębiorców, którzy zatrudnialiby młodych ludzi, aby ci nie wyjeżdżali z regionu. Liderka Nowoczesnej dodała, że należy także zadbać o opiekę, pomoc i aktywizację dla seniorów.

Nowacka: Polska jest dla nas wszystkich

Natomiast liderka stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka mówiła, że nadchodzące wybory samorządowe będą trudne i wyjątkowe. Będziemy walczyć nie tylko o każdą gminę, powiat, miasto czy sejmik. Będziemy walczyć o przyszłość Polski, Polski demokratycznej, otwartej, solidarnej i równościowej - oceniła.

Przeciwko nam ustawia się Prawo i Sprawiedliwość całą swoją potęgą, zabierając i zawłaszczając państwo. Chcą rządzić rządami opartymi na kłamstwie, wykluczeniu i pogardzie. Koalicja Obywatelska mówi im "nie", "dosyć waszych kłamstw, dosyć waszego zawłaszczania kraju", "Polska jest dla nas wszystkich" - mówiła Nowacka.

Thun: Może i Trójmorze, ale nie w odłączeniu od UE

Posłanka PO do Parlamentu Europejskiego Róża Thun podkreśliła, że najbliższe wybory samorządowe otwierają "maraton wyborczy" i "na lata ustawiają losy naszej ojczyzny". Musimy je wygrać, po prostu nie ma innego wyboru - dodała.

Nawiązała do inicjatyw Trójmorza, która w jej opinii "dla pana prezydenta jest czymś, na czym można budować". Może i Trójmorze też, ale nie w odłączeniu od Unii Europejskiej - podkreśliła Thun, dodając że myśląc o Trójmorzu, "nie może się powstrzymać by powiedzieć: Układ Warszawski, plus była Jugosławia - to jeszcze żelazną kurtynę powiesić i mamy Trójmorze".

Pamiętajmy, że wszyscy którzy kandydujemy, którzy ich (kandydatów - PAP) wspieramy, wspieramy kierunek Polski w mocnej Unii. Budujemy mocniejszą Unię (Europejską - PAP) - podkreśliła Thun.

Dla nas nie liczy się wyznanie, kolor skóry, nazwisko, prapradziadkowie, religia, orientacja seksualna. Dla nas liczy się kompetencja, pracowitość, uczciwość zaangażowanie - i tacy są nasi kandydaci - oceniła Thun.

My umowy międzynarodowe podpisywaliśmy na siedząco, szczególnie jak partner też siedział (...) Jeżeli ja krytykuję kandydata na prezydenta Krakowa, panią Wassermann, to nie dlatego że ona się tak nazywa, tylko dlatego, że ona jest po prostu beznadziejnym kandydatem - mówiła Thun.

Gierada: Świętokrzyskie dyskryminowane przez PiS

Szef świętokrzyskiej PO, kandydat na prezydenta Kielc poseł, Artur Gierada ocenił, że w ostatnich wyborach parlamentarnych PiS wykorzystało "ufność" mieszkańców woj. świętokrzyskiego - dlatego 12 z 19 obecnych parlamentarzystów jest z PiS. Gierada ocenił, że mimo to region jest "dyskryminowany" przez PiS.

Poseł wyliczał, że przez ostatnie trzy lata partia rządząca "nie rozpisała nawet jednego przetargu" na drogę ekspresową S-74, która "już powinna być zrobiona"; rząd PiS "nie wziął na poważnie" możliwości lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego w Obicach pod Kielcami, gdzie o możliwości budowy lotniska od lat mówi urzędujący prezydent Kielc (popierany przez PiS), Wojciech Lubawski; nie ma też specjalnego programu dla woj. świętokrzyskiego, a Kielce nie weszły do programu dla miast średniej wielkości.

Mieszkańców naszego regionu cechuje ufność, ale zapewniam że "scyzoryków" na pewno nie cechuje naiwność. Dlatego wszystko jest w naszych rękach. Dzisiaj musimy iść do jak największej liczby mieszkańców tego województwa i powiedzieć im, czego nie zrobiło PiS, ale przede wszystko powiedzieć o tym, co my mamy w naszych programach. Bo bez wątpienia wy dzisiaj jesteście najlepszą oferta personalną w tym województwie. Nasz program jest dzisiaj najbardziej prorozwojowy dla tego województwa. Jestem przekonany, że świętokrzyskie też ma przyszłość, ale tylko z nami - podkreślił Gierada, zwracając się do świętokrzyskich kandydatów z list Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych.

W konwencji uczestniczył popierany przez KO w wyborach na prezydenta Skarżyska, urzędujący włodarz Konrad Kroenig. Zaprezentowano także kandydatów KO w wyborach do sejmiku województwa świętokrzyskiego. Liderami list są: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak (pow. skarżyski, starachowicki i konecki), szef świętokrzyskiej Nowoczesnej, Mateusz Żukowski (Kielce i pow. kielecki), obecny wiceprzewodniczący sejmiku Grigor Szaginian (pow. opatowski, ostrowiecki, staszowski i sandomierski), student, radny w Pińczowie Maciej Kmita (południe i zachód regionu).