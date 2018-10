​Zwiększenie przepustowości portu w Radomiu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów jest wielką sprawą ; to inwestycja ponad 1 mld zł - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas podpisania uzgodnienia ws. zarządzania lotniskiem w Radomiu przez "Porty Lotnicze".

Premier wziął w sobotę udział w uroczystości podpisania oświadczenia ws. uzgodnienia Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" jako zarządzającego lotniskiem - Radom Sadków.

Oświadczenie zostało podpisane przez pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda oraz wiceszefa MON i kandydata na prezydenta Radomia Wojciecha Skurkiewicza.



Morawiecki dziękował w swoim wystąpieniu Skurkiewiczowi za przyciągnięcie Portów Lotniczych do Radomia. To jest wielka przyszłość dla Radomia, zwiększenie przepustowości portu czy zbudowanie tego portu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów, portu, który będzie spójny z rozwojem, koncepcją infrastruktury lotniczej, komunikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej jest dla Radomia wielką sprawą - mówił szef rządu.



To, co udało się tutaj zrobić, podpisanie tej pierwszej umowy i wielka, potężna inwestycja, którą minister Wojciech Skurkiewicz tutaj dla Radomia przyprowadził wielkości ponad 1 mld zł jest bardzo ważna z punktu widzenia tworzenia realnych miejsc pracy - dodał Morawiecki.

"Radom stoi przed wielką szansą, by swój rozwój przełożyć na życie mieszkańców"

Premier podkreślił, że podpisanie oświadczenia jest "jaskółką, która może uczynić wspaniałą wiosnę dla całego Radomia".



Radom stoi przed wielką szansą, żeby swój rozwój przełożyć na życie mieszkańców - powiedział premier. Jak dodał, chodzi o to, żeby mieszkańcy Radomia "wykorzystywali swoje bardzo dobre położenie". W końcu nie tak daleko do Warszawy, Łodzi, Krakowa czy Kielc. To musi być wielka przewaga Radomia - podkreślił premier.



Dodał również, że "bardzo ważnym elementem infrastruktury dla całego Radomia" są także nowe linie kolejowe, które "teraz remontujemy i przyspieszamy z nimi".

