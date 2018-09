"Poznań musi być wielką aglomeracją, która będzie promieniować na Wielkopolskę, Polskę i Europę. Poznań nie potrzebuje afer, potrzebuje dobrego bauera" - mówił w piątek podczas konwencji regionalnej PiS w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiS w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Poznań po 1989 r. trochę się zagubił, mógł być wielką aglomeracją i musi być wielką aglomeracją, która będzie promieniować nie tylko na Wielkopolskę, nie tylko na Polskę, na całą Europę - powiedział szef rządu.

Jego zdaniem, "aby tak się stało Poznań nie potrzebuję afer fakturowych, afer mobbingowych". Poznań potrzebuje, jak to się u was mówi, dobrego bauera - powiedział premier.



Takim dobrym gospodarzem, jak akcentował, jest kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Tadeusz Zysk.



Przedsiębiorca, przedsiębiorca z pasją, z pewną misją. Człowiek sukcesu, który pokazał, że ciężką zdyscyplinowaną pracą, z wielkim szacunkiem dla pracowników, można utworzyć wspaniałe przedsiębiorstwo - podkreślił Mateusz Morawiecki. Zysk zrobi z Poznania perłę Europy - zapowiedział.

"Droga ku lepszej Polsce i Wielkopolsce choć jest trudna, to jest możliwa do pokonania"

Morawiecki w swoim wystąpieniu przypomniał o pięciu propozycjach PiS na wybory samorządowe. Wskazał tu na mniejszy ZUS, CIT dla małych i średnich przedsiębiorców, środki na drogi lokalne, program Dostępność plus oraz program "Dobry start". Wszystko to, albo jest zrobione, albo już jest przygotowane, wdrożone, albo jest w toku, zgodnie z harmonogramem. To jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości - mówił szef rządu.



Jak dodał "takie różne projekty mamy również dla Poznania, mamy też dla całej Wielkopolski". W tym kontekście nawiązał do jednej z piosenek Haliny Frąckowiak "Bądź gotowy dziś do drogi". Czy jesteśmy dzisiaj gotowi wszyscy do wspólnej drogi ku lepszej Polsce? Jesteśmy - podkreślił Morawiecki.



Musimy być gotowi. Ta droga ku lepszej Polsce, ku lepszej Wielkopolsce jest trudna, ona jednak jest możliwa do wykonania, możliwa do pokonania - zaznaczył szef rządu.



Jak widzę tu w Wielkopolsce, która wraca, jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, do tych wielkich tradycji patriotycznych, gospodarności, przedsiębiorczości, wielkich tradycji naszych ojców, naszych przodków, ale też waleczności, jak widzę to, to jestem przekonany, że jesteśmy gotowi do tej drogi, do tej lepszej drogi dla Polski - dodał premier.

(nm)