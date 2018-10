​Poseł PO Grzegorz Furgo usunął z Twittera wpis nawiązujący do propagandowego plakatu z czasów II wś. i przeprosił "wszystkich, którzy zostali nim urażeni". "Nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje podobny oryginał z czasów II wojny światowej" - wyjaśnił poseł w rozmowie z PAP.

Grzegorz Furgo / Leszek Szymański / PAP

Chodzi o wpis, który poseł PO Grzegorz Furgo zamieścił na Twitterze, publikując plakat z grafiką przedstawiającą przerobione twarze czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy - Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza, Zbigniewa Ziobro i Mateusza Morawieckiego.

Na dole plakatu widniał napis: "Złe duchy nad Twoim domem! Wspieraj UE, a zostaniesz uratowany". Polityk dodał także wpis: "Wymowna ta grafika, #IdźNaWybory, #IdęNaWybory, #ZepsulicięPolsko".

Internauci zauważyli jednak, że to przeróbka propagandowego plakatu kolportowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Poseł po głosach krytyki usunął wpis i przeprosił. Kontrowersyjną grafikę usunąłem, przyznając, że nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje podobny oryginał z czasów II wojny światowej. Wszystkich, którzy zostali urażeni przepraszam - napisał na Twitterze Furgo.



Pytany przez PAP o powody swego zachowania, Furgo wyjaśnił, że "grafikę znalazł na Facebooku" i przekazał dalej "nie mając zielonego pojęcia, że istnieje taki oryginał".

Zobaczyłem to w internecie i podałem dalej, przecież sam tego nie robiłem - powiedział poseł Platformy.



Bardziej patrzyłam na to, jak na satyrę tego, co się dzieje w kraju, niż był to jakiś zły wątek - zapewnił Furgo. Jak zaznaczył, po odzewie, który do niego dotarł, przeprosił i usunął cały wpis. Nic więcej nie można było zrobić. Żadnych złych konotacji tutaj nie było - podkreślił.



Dopytywany o ewentualne konsekwencje swojego wpisu, Furgo powiedział: Nie boję się żadnych konsekwencji, bo raz - ani nic złego nie miałem na myśli, a dwa - ta grafika, którą ja przedstawiłem nie była nazistowska.



Nie miałem zielonego pojęcia, że taki oryginał istnieje, przecież nie znam wszystkich plakatów wywodzących się z II wojny światowej - wyjaśnił poseł PO.

(ph)