"Myślę, że ważne jest, by w demokracji lokalnej (…) same wspólnoty lokalne decydowały, kto będzie ich liderem - i nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest roztropnie, kiedy liderzy centrali partyjnych wyznaczają kandydatów" - mówił w powyborczy poranek prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zapewnił jednak równocześnie, że "nie ma żadnego żalu" do Platformy Obywatelskiej, która w tegorocznych wyborach wycofała swe poparcie dla niego i wystawiła innego kandydata.

