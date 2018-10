"Oni gardzą, my pomagamy" - pod takim hasłem ruszyła nowa billboardowa kampania Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówili posłowie PiS na konferencji prasowej, hasło to obrazuje różnicę między ich partią a Platformą Obywatelską, której politycy są "mistrzami pogardy wobec Polaków".



Połowie PiS Jarosław Krajewski i Łukasz Schreiber przedstawili na konferencji prasowej zorganizowanej przed warszawską siedzibą Platformy Obywatelskiej przykładowy billboard. Widać na nim duże hasło "Oni gardzą, my pomagamy" oraz zdjęcie Grzegorza Schetyny. Obok zostały zacytowane słowa lidera PO: "Musimy strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę". Jednocześnie PiS przedstawia na plakatach swoje działania. Po prawej stronie plakatu w części zatytułowanej "My pomagamy" wymieniane są: program 500 plus, 300 plus i obniżenie wieku emerytalnego.

Mówiąc o cytacie ze słów Grzegorza Schetyny przedstawionych na plakacie poseł Łukasz Schreiber ocenił, że "to nie jest tylko (to - PAP) jedno zdanie".