Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na radnego Jaworzna Rafał Bebak zmarł w nocy, podczas akcji plakatowania - informuje portal jaworzno.pl.

/ Artur Reszko / PAP



Rafał Bebak, 56-letni kandydat na radnego miasta z ramienia PiS zmarł w nocy z czwartku na piątek 19 października. Do zdarzenia doszło podczas rozwieszania plakatów na mieście. Mężczyzna wybrał się rowerem rozwieszać swoje banery wyborcze.

Policja wyklucza udział osób trzecich. Na razienie wiadomo, co było przyczyną śmierci kandydata na radnego.

56-letni Rafał Bebak startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jego hasło wyborcze brzmiało: "pozycja poza podium, mimo to strzał w 10". Nawiązywało do numeru 10, jaki w tegorocznych wyborach samorządowych przypadło PiS oraz do numeru 4, który polityk miał na liście partii.



Jeśli w czasie kampanii wyborczej umiera osoba kandydująca, wówczas w lokalach w okręgu, w którym startował zmarły, umieszczana jest informacja, by nie oddawać na taką osobę głosów.