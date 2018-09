"To my przywracamy normalność. Prawo i Sprawiedliwość - to jest normalność dla Polski, dla polskiego narodu" - stwierdził w Toruniu premier Mateusz Morawiecki. "Walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń" - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki / Tytus Żmijewski / PAP

Premier podczas spotkania z mieszkańcami Torunia mówił, że jadąc do nich, jeszcze w Bydgoszczy widział mały transparent, na którym było napisane "Przywrócić normalność".



To się zastanówmy, co to jest to przywrócić normalność? Czy oni chcą z powrotem, żeby były mafie VAT-owskie, ubóstwo u dzieci, żeby duży płacił mniejsze podatki, a mały przedsiębiorca większe podatki? - pytał Morawiecki. To jest ich normalność, żeby była hańba Polski poprzez to, że inni mówią o polskich obozach śmierci. To jest ich normalność, żebyśmy ulegali ciągle Brukseli - dodał.



To my przywracamy normalność. Prawo i Sprawiedliwość - to jest normalność dla Polski, dla polskiego narodu - oświadczył Morawiecki. Jak wskazał, to obóz rządzący zapewnił "ogromne sukcesy" w polityce społecznej, m.in. program "Rodzina 500 plus". Jesteśmy gwarantem, jedynym gwarantem, że ta polityka będzie kontynuowana i rozwijana - zadeklarował.

Morawiecki przedstawił również w Toruniu program społeczny PiS dla samorządów, w którym znajduje się m.in. zapowiedź budowy domów dla seniorów oraz program dostępność plus. Ocenił również, że w polityce kluczowa jest wiarygodność.



Czy chcecie powrotu Balcerowicza i Tuska do władzy? Czy chcecie powrotu Schetyny i ministra "nie ma pieniędzy i nie będzie" Rostowskiego? Dlatego PiS musi być naszym wyborem, PiS jest najlepszym wyborem dla Polski - mówił szef rządu. To my, PiS, Zjednoczona Prawica walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń, o to, żeby była to Rzeczpospolita dumna jak polska husaria, szczęśliwa jak uśmiech dziecka. I zwyciężymy - podsumował.



(mn)